Beşiktaş’tan Fransa çıkarması! İlhan Fakılı, İstanbul’a geliyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş, Fransa 2. Lig ekibi Clermont forması giyen İlhan Fakılı’yı transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a getiriyor.
Beşiktaş, transferde İlhan Fakılı için son aşamaya geldi.
İlhan Fakılı’nın, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a geleceği bildirilirken genç futbolcuyu taşıyan uçağın bu akşam 23.05’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olması bekleniyor.