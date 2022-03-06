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Dünya Almanya Başbakanı: Bu savaş Avrupa ülkelerini birbirine daha da yakınlaştırıyor
Dünya

Almanya Başbakanı: Bu savaş Avrupa ülkelerini birbirine daha da yakınlaştırıyor

Savaştan sığınanlara yardım edeceklerini söyleyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına ilişkin, “Bu savaş Avrupa ülkelerini birbirine daha da yakınlaştırıyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 21:57:00 - 2022-03-06 22:12:43
Almanya Başbakanı: Bu savaş Avrupa ülkelerini birbirine daha da yakınlaştırıyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına ilişkin, “Bu savaş Avrupa ülkelerini birbirine daha da yakınlaştırıyor” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın 11’inci gününde de saldırılar sürerken, Ukraynalılar Rus saldırısından kaçarak ülkelerini terk etmeye devam ediyor.

"Avrupa ülkelerini birbirine daha da yakınlaştırıyor"

 

Rus saldırısının ardından Ukraynalı mülteciler konusu dünya gündeminde önemli bir yer tutarken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Scholz, “Bu savaş Avrupa ülkelerini birbirine daha da yakınlaştırıyor. Rus saldırısına yönelik yaptırımlarla ortak tepki veren Avrupa ülkeleri, Ukrayna’dan mültecileri kabul etmekteki arzularında da aynı davranışı sergilemektedir” dedi.

"Savaştan sığınanlara yardım edeceğiz"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştüğünü söyleyen Scholz, “AB ülkelerinin çocukları, kadınları ve erkekleri hızlı ve bürokratik olmayan bir şekilde kabul etmesi, yapmak zorunda olmamalarına rağmen güzel. Birlikte savaştan sığınanlara yardım edeceğiz. Ve birlikte hareket edeceğiz!” ifadelerini kullandı.

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