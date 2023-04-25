Almanlar şaştı kaldı! Tüm sonuçlarında: Avrupa borsaları günü Almanya hariç düşüşle kapattı, gündem oldu
Avrupa borsaları günü, küresel ekonomik görünüme ilişkin endişelerle Almanya hariç düşüşle tamamladı. Öte yandan Almanya'da federal hükümet 2,5 milyondan fazla kamu çalışanının ücretleri için sendikalar ile anlaştığını açıklamıştı. Daha öncede Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,08 değer kaybederek 457,34 puana inmişti. Almanya enflasyonunda şaşırtan düşüş yaşanıyor...
Avrupa borsaları günü, küresel ekonomik görünüme ilişkin endişelerle Almanya hariç düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,37 değer kaybederek 467,24 puana geriledi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,03 gerileyerek 27.253,48 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,27 azalarak 7.891,13 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 değer kaybıyla 7.531,61 puana geriledi.
Öte yandan Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,05 artarak 15.872,13 puana yükseldi.
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Avro/dolar paritesi, TSİ 19.06 itibarıyla yüzde 0,66 gerileyerek 1,097 seviyesinde bulunuyor.