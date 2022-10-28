Alman kadın neye uğradığını şaşırdı! Rus adama tokat atınca olanlar oldu
Almanya’da alkol alan bir kadın küfür ederek bir Rus adama tokat attı, adam tek yumrukla kadını yere serdi.
Rusya Ukrayna savaşından etkilendiği söylenen Alman kadın bir barda Rus adama küfür ederek saldırdı. Rusça konuşan adam ‘gel gel’ diyerek kadını kışkırtınca olanlar oldu.
Rus adamın arkadaşları “Tamam Oleg, tamam! Uzatma! Polisi aradık!” dedi.
Kadın, küfür ederek adamın üstüne yürüdü ve tokat attı.
Oleg olduğu öğrenilen Rus adam ise, kadına yumrukla karşılık verdi. Kadın yere yıkıldı.
O anlar cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi.