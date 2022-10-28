  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Alman kadın neye uğradığını şaşırdı! Rus adama tokat atınca olanlar oldu
Dünya

Alman kadın neye uğradığını şaşırdı! Rus adama tokat atınca olanlar oldu

Almanya’da alkol alan bir kadın küfür ederek bir Rus adama tokat attı, adam tek yumrukla kadını yere serdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 10:56:00 -

Rusya Ukrayna savaşından etkilendiği söylenen Alman kadın bir barda Rus adama küfür ederek saldırdı. Rusça konuşan adam ‘gel gel’ diyerek kadını kışkırtınca olanlar oldu.

Rus adamın arkadaşları “Tamam Oleg, tamam! Uzatma! Polisi aradık!” dedi.

Kadın, küfür ederek adamın üstüne yürüdü ve tokat attı.

Oleg olduğu öğrenilen Rus adam ise, kadına yumrukla karşılık verdi. Kadın yere yıkıldı.

O anlar cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23