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Dünya Alman devi Mercedes’ten flaş karar! Tamamen çekildiler! Tüm dünyaya duyurdular
Dünya

Alman devi Mercedes’ten flaş karar! Tamamen çekildiler! Tüm dünyaya duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-04-25 19:41:00 -
Alman devi Mercedes’ten flaş karar! Tamamen çekildiler! Tüm dünyaya duyurdular

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından 14 ay sonra Rusya pazarından tamamen çekildiği bildirildi.

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından 14 ay sonra Rusya pazarından tamamen çekildiği bildirildi.

 

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Alman şirketinin Rusya'daki tüm varlıklarının Avtodom adlı Rus şirketine satışı tamamlandı.

Mercedes, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Mart 2022’de Rusya'ya ihracatı ve bu ülkede üretimi durdurmuştu.
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Rusya'da daha önce de Renault ve Nissan şirketlerinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.

 

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