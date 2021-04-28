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Sağlık Alman aşısı ne zaman gelecek? Türkiye’ye ne kadar Alman aşısı gelecek?
Sağlık

Alman aşısı ne zaman gelecek? Türkiye’ye ne kadar Alman aşısı gelecek?

BioNTech aşısı Türkiye’ye ne zaman kaç doz gelecek? Türkiye’de Çin ve Alman aşıları uygulanıyor. Çin, nisan ayında göndermesi gereken 100 milyon doz aşıyı göndermeyince gözler BioNTech aşısına çevrildi. Peki, BioNTech aşısı Türkiye’ye ne zaman gelecek? Türkiye’ye kaç doz BioNTech aşısı gelecek?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 17:29:00 -
Alman aşısı ne zaman gelecek? Türkiye’ye ne kadar Alman aşısı gelecek?

Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşılar son derece önemli. Bu sebeple Türkiye mümkün olduğu kadar çok aşı temin edip, uyguluyor. Ülkemizde şimdiye kadar 22 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Son dönemde pek çok kişi BioNTech aşısının Türkiye’ye ne zaman geleceğini merak etmeye başladı. Peki, kaç doz Alman aşısı gelecek?

Alman aşısı ne zaman gelecek? Türkiye’ye ne kadar Alman aşısı gelecek?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Almanya'da Yabancı Gazeteciler Cemiyetinin (VAP) çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ve şirketin ürettiği aşıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fahrettin Koca ile haftalardır görüşme sağladıklarını belirten Şahin, “Şimdi ilk dozları teslim ettik. Türkiye’ye çok daha fazla göndermeyi konuşuyoruz. Ancak bunun için üretim kapasitemizle uğraşmak lazım. Her şey yolunda giderse haziranda 30 milyona kadar dozu Türkiye sevk etmek istiyoruz. Temmuz ve ağustosta daha fazla doz göndermeyi konuşuyoruz." dedi.

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