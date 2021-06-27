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Yerel Alkollü içki ölüm getirdi! Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Yerel

Alkollü içki ölüm getirdi! Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İzmir'de öğrenci arkadaşlarıyla alkollü içki hazırlayıp içen Berna Özcan fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 15:39:00 -
Alkollü içki ölüm getirdi! Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde ev yapımı alkol kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen konservatuvar öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saat 07.00 sıralarında ilçeye bağlı Erzene Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde Berna Özcan (25) ve iki arkadaşı ev yapımı içkiden içtikten sonra uyudu. Özcan, sabah saatlerinde bir anda fenalaşınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine Berna Özcan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konservatuvar öğrencisiydi

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğrencisi olduğu öğrenilen Berna Özcan'ın cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Özcan'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.

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