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Dünya Alışveriş merkezini silahla basıp katliam yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var! Korkunç görüntüler
Dünya

Alışveriş merkezini silahla basıp katliam yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var! Korkunç görüntüler

Yeniakit Publisher
2023-05-07 09:50:00 -
Alışveriş merkezini silahla basıp katliam yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var! Korkunç görüntüler

ABD'nin Teksas eyaletindeki Allen Premium Outlets isimli alışveriş merkezine giren bir saldırgan etrafa ateş açtı. Görgü tanıkları saldırganın etrafa rastgele ateş açtığını söylerken, ilk belirlemelere göre 8 kişiyi öldürdüğü ve 7 kişiyi de yaraladığı açıklandı.

Son aylarda silahlı saldırıların arttığı ABD’de dün yine dehşet yaşandı… Teksas eyaletindeki Allen Premium Outlets isimli alışveriş merkezine giren bir saldırgan etrafa ateş açtı. Görgü tanıkları saldırganın etrafa rastgele ateş açtığını söylerken, ilk belirlemelere göre 8 kişiyi öldürdüğü ve 7 kişiyi de yaraladığı açıklandı.

Silahlı saldırı bölgede panik yarattı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri saldırganın etkisiz hale getirildiğini ve ölü sayısının 9 olduğunu duyururken, yaralananlardan 3’ünün durumunun ise ağır olduğunu belirtti.

Yetkililer saldırganın ağır ve otomatik silahlar kullandığını tespit etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medyada paylaşılan videolarda saldırganın etrafa ateş açtığı ve en az 30 el ateş edildiği de belirtildi. Görgü tanıkları yaşamını yitirenler arasında çocukların olduğunu da belirtti.

Saldırgan da dahil 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Allen bölgesinde yaşanan saldırı ile ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden bir açıklama yaptı ve yerel yetkililere yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.

 

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