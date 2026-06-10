Alimoğlu Vakfı Kütüphanesi’nin Yedincisi Şanlıurfa’da Açıldı

Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı, gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği “81 Şehir 81 Okul Kütüphanesi” projesi kapsamında Şanlıurfa’daki yedinci kütüphanesini öğrencilerin hizmetine sundu. Vakıf tarafından Şehit Şükrü Can Kayadibi Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan kütüphane, düzenlenen törenle açıldı.

Türkiye genelinde eğitim olanaklarını geliştirmeyi ve öğrencilerin bilgiye erişimini artırmayı hedefleyen Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı, “81 Şehir 81 Okul Kütüphanesi” projesiyle farklı şehirlerde okul kütüphaneleri kurmaya devam ediyor. Proje kapsamında daha önce farklı illerde altı kütüphane açan vakıf, Şanlıurfa’da tamamlanan yedinci kütüphane ile eğitim yatırımlarını sürdürüyor.

Şehit Şükrü Can Kayadibi Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen açılış törenine Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir, Eyyübiye İlçe Başkanı, Kütüphaneciler Derneği Başkanı, Memur-Sen temsilcileri, Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu, vakıf olarak eğitim alanındaki çalışmalarını uzun vadeli bir sosyal yatırım olarak gördüklerini belirterek, “81 Şehir 81 Okul Kütüphanesi projesine başlarken kendimize Türkiye’nin her iline bir kütüphane kazandırma hedefi koyduk. Şanlıurfa’da açtığımız yedinci kütüphane ile bu hedef doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Gençlerimizin bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve onlara daha nitelikli eğitim ortamları sunmak bizim için büyük önem taşıyor” dedi.

Kütüphanelerin yalnızca kitapların bulunduğu alanlar olmadığını vurgulayan Alimoğlu, “İster öğretmen ister mühendis ister girişimci ya da sağlık profesyoneli olsun, her başarı hikâyesinin temelinde bilgiye ulaşma ve öğrenme isteği yer alıyor. Bu nedenle burada kurduğumuz kütüphanenin, öğrencilerimizin hayallerine ulaşırken onlara yol gösterecek önemli bir merkez olacağına inanıyoruz. Bu raflarda yer alan her kitap, gençlerimizin ufkunu genişletecek ve geleceğe daha güçlü adımlarla yürümelerine katkı sağlayacaktır. Alimoğlu Vakfı olarak eğitimin, kitabın ve bilgiye erişimin dönüştürücü gücüne inanıyor; ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençler için kalıcı değer üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“Bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Özellikle teknoloji ve dijital çağında. Bundan sonraki süreçte asıl fark bilgiye ulaşmaktan çok, bilgiye nasıl ulaştığınız ve ne derecede kullandığınız. Öğrencilerin kitapla buluşması, hayal güçlerini geliştirmesi, araştıran, sorgulayan bireyler olarak yetişmesi eminim hepimizin ortak amacıdır. Ben bu kütüphanenin çocuklarımızın gelişmesinde ve hayatı sorgulayan bir bakış açısı geliştirmelerini sağlayacağına inanıyorum. Bu bağlamda Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu’na çok teşekkür ediyorum.”

“2000’li yıllardan bu yana akıllı cihazlar hayatımıza girdiğinde biz eğitim-öğretim ortamlarının dijitalleşeceğini, kalem ve kağıttan uzaklaşacağımızı öngörüyorduk. Ta ki 2019’da pandemi başlayana kadar. Akıllı cihazlar bizi teslim almadı. Okullar açılsın, kalem ve kağıda tekrar kavuşalım dedik. Kelimelerin pırıl pırıl zihinleri gelecek yolculuğuna çıkardığı atölyeler olan kütüphanemizi bize kazandırdıkları için tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.”

Törenin ardından öğrenciler yeni kütüphaneyi gezerek kitaplarla buluşmanın heyecanını yaşadı. Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı, “81 Şehir 81 Okul Kütüphanesi” projesiyle Türkiye’nin dört bir yanında öğrencilerin eğitim ortamlarını zenginleştirmeyi, okuma kültürünü yaygınlaştırmayı ve gençlerin gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. Vakıf, önümüzdeki dönemde de eğitim odaklı sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeyi planlıyor.