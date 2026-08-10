Yapay zekâ yatırımları teknoloji devlerini fiziksel varlık yarışına soktu

Amazon, Alphabet, Microsoft ve Meta’nın toplam sermaye harcamalarının 2026’da 760 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu tutar, önceki yıla göre yaklaşık yüzde 85’lik artış anlamına geliyor. Altyapı yarışının şirketlere getirdiği uzun vadeli mali yük de büyüyor. Dört teknoloji devinin ekipman satın alma anlaşmaları ve kira taahhütleri dahil bilanço dışı yükümlülükleri haziran sonunda yaklaşık 2,3 trilyon dolara çıktı. Bir yılda dört kattan fazla büyüdüğü belirtilen bu yükümlülükler, ilerleyen dönemlerde fiziksel varlıklara dönüşebilecekleri için “gizli borç” olarak da tanımlanıyor. Alphabet’in bilanço dışı yükümlülükleri bir yılda dokuz, Meta’nınki ise sekiz katına ulaştı. Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta ve Oracle’ı kapsayan ayrı bir hesaplamada ise beş şirketin toplam bilanço dışı yükümlülüklerinin dört yılda yaklaşık sekiz kat artarak 1,65 trilyon dolara yaklaştığı belirtildi. Bu tutar, şirketlerin bilançolarında gösterdiği yaklaşık 1,35 trilyon dolarlık toplam borcu geride bıraktı.