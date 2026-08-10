  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yapay zekâ yatırımları teknoloji devlerini fiziksel varlık yarışına soktu Rusya savaş filan dinlemedi, çılgınlar gibi Türkiye'den satın almaya başladı, 'ne çıkarsa gönderin' diyorlar Türkiye'ye karşı çağırdıkları İsrail başlarına bela oldu: Bizi satın alıyorlar Korku dağları sardı! Amichai Chikli: Türkiye'ye karşı BAE ve Yunanistan ile anlaşmalıyız İki savunma devi işi eline yüzüne bulaştırdı: İtiraf gibi açıklama geldi Tahran bu kez şaşırttı: İran, Türkiye'nin yaptığı anlaşamada kimin kaybedeceğini açıkladı 'Şok edici bilgi' diyerek dünyaya duyurdular: Türkiye o ülkeye bir filo savaş uçağı konuşlandıracak Türkiye ile yapılan anlaşma ülkeyi karıştırdı: Verdiğimiz Patriot'ları hemen iade edin Abdülhamid Han ezberleri altüst etti: 75 milyar metreküplük devasa keşif
Teknoloji-Bilişim
12
Yeniakit Publisher
Yapay zekâ yatırımları teknoloji devlerini fiziksel varlık yarışına soktu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yapay zekâ yatırımları teknoloji devlerini fiziksel varlık yarışına soktu

Amazon, Alphabet, Microsoft ve Meta’nın mülk, tesis ve ekipman varlıkları üç yılda yüzde 140 artarak 1,46 trilyon dolara ulaştı. Veri merkezi yatırımları büyürken şirketlerin bilanço dışı yükümlülükleri ve amortisman giderleri de hızla yükseldi.

#1
Foto - Yapay zekâ yatırımları teknoloji devlerini fiziksel varlık yarışına soktu

Yapay zekâ rekabeti, teknoloji şirketlerinin yalnızca yazılım ve dijital hizmetlere dayanan iş modelini köklü biçimde değiştiriyor.

#2
Foto - Yapay zekâ yatırımları teknoloji devlerini fiziksel varlık yarışına soktu

Amazon, Alphabet, Microsoft ve Meta; veri merkezleri, gelişmiş sunucular, enerji sistemleri ve ağ ekipmanlarına yaptıkları yatırımlarla dünyanın en büyük fiziksel varlık sahipleri arasına girdi.

#3
Foto - Yapay zekâ yatırımları teknoloji devlerini fiziksel varlık yarışına soktu

Haziran sonu itibarıyla dört şirketin toplam mülk, tesis ve ekipman varlıklarının değeri 1,46 trilyon dolara çıktı. Söz konusu tutar son üç yılda yüzde 140, yalnızca bir yılda ise yüzde 48 arttı.

#4
Foto - Yapay zekâ yatırımları teknoloji devlerini fiziksel varlık yarışına soktu

Dört teknoloji şirketi arasında en büyük fiziksel varlık portföyüne Amazon sahip oldu. Şirketin bu kapsamdaki varlıklarının değeri 538,7 milyar dolara yükseldi.

#5
Foto - Yapay zekâ yatırımları teknoloji devlerini fiziksel varlık yarışına soktu

Amazon’un fiziksel varlıkları üç yılda yaklaşık iki katına çıkarken şirket, geçen yıl finans dışı şirketler arasında ilk sırada bulunan Saudi Aramco’yu da geride bıraktı.

#6
Foto - Yapay zekâ yatırımları teknoloji devlerini fiziksel varlık yarışına soktu

Alphabet ile Microsoft’un mülk, tesis ve ekipman varlıkları 330’ar milyar doların üzerine çıktı. Böylece iki şirket, Exxon Mobil ve PetroChina gibi petrol devlerini fiziksel varlık büyüklüğü bakımından geçti.

#7
Foto - Yapay zekâ yatırımları teknoloji devlerini fiziksel varlık yarışına soktu

Grubun en düşük fiziksel varlığına sahip şirketi Meta olmasına rağmen yatırımlarındaki hızlı büyüme dikkati çekti. Şirketin bu alandaki varlıklarının Toyota’nın sahip olduğu tutarın iki katını aştığı belirtildi.

#8
Foto - Yapay zekâ yatırımları teknoloji devlerini fiziksel varlık yarışına soktu

Teknoloji şirketlerinin fiziksel varlıklarındaki yükselişte yapay zekâ altyapısı için kurulan veri merkezleri belirleyici oldu. Gelişmiş sunucular, ağ ekipmanları, araziler ve veri merkezi binaları şirketlerin sermaye harcamalarında giderek daha fazla yer tutuyor.

#9
Foto - Yapay zekâ yatırımları teknoloji devlerini fiziksel varlık yarışına soktu

Alphabet’in mülk, tesis ve ekipman varlıklarının yüzde 70’ten fazlasını teknik altyapının oluşturduğu kaydedildi.

#10
Foto - Yapay zekâ yatırımları teknoloji devlerini fiziksel varlık yarışına soktu

Amazon, Alphabet, Microsoft ve Meta’nın toplam sermaye harcamalarının 2026’da 760 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu tutar, önceki yıla göre yaklaşık yüzde 85’lik artış anlamına geliyor. Altyapı yarışının şirketlere getirdiği uzun vadeli mali yük de büyüyor. Dört teknoloji devinin ekipman satın alma anlaşmaları ve kira taahhütleri dahil bilanço dışı yükümlülükleri haziran sonunda yaklaşık 2,3 trilyon dolara çıktı. Bir yılda dört kattan fazla büyüdüğü belirtilen bu yükümlülükler, ilerleyen dönemlerde fiziksel varlıklara dönüşebilecekleri için “gizli borç” olarak da tanımlanıyor. Alphabet’in bilanço dışı yükümlülükleri bir yılda dokuz, Meta’nınki ise sekiz katına ulaştı. Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta ve Oracle’ı kapsayan ayrı bir hesaplamada ise beş şirketin toplam bilanço dışı yükümlülüklerinin dört yılda yaklaşık sekiz kat artarak 1,65 trilyon dolara yaklaştığı belirtildi. Bu tutar, şirketlerin bilançolarında gösterdiği yaklaşık 1,35 trilyon dolarlık toplam borcu geride bıraktı.

#11
Foto - Yapay zekâ yatırımları teknoloji devlerini fiziksel varlık yarışına soktu

Yapay zekâ altyapısının gelecekte bulut bilişim ve yeni hizmetlerden yüksek gelir yaratması beklenirken dev yatırımlar, şirketlerin kısa vadeli maliyetlerini artırıyor. Yeni sunucuların ve veri merkezlerinin kullanıma alınmasıyla amortisman giderleri hızla yükseliyor. Yaklaşık beş yıllık kullanım ömrüne sahip yapay zekâ donanımları, yatırımların görece kısa sürede giderleştirilmesine yol açıyor. Dört şirketin nisan-haziran dönemindeki toplam amortisman gideri 44,5 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, şirketlerin aynı dönemde elde ettiği toplam faaliyet kârının yaklaşık üçte birine karşılık geldi. Meta, üç yıl sonra ilk kez gerileyen faaliyet kârının nedenleri arasında artan amortisman giderlerini gösterdi. Piyasa beklentilerine göre dört şirketin yıllık amortisman maliyeti 2028’e kadar yaklaşık 360 milyar dolara çıkarak 2026 için öngörülen seviyenin neredeyse iki katına ulaşabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ilçede denize girmek yasaklandı
Yerel

O ilçede denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Ağabeyi ve yengesine bıçakla saldırdı!
Yerel

Ağabeyi ve yengesine bıçakla saldırdı!

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Ali D., kavga ettiği ağabeyi Hüseyin D. ile yengesi Sabriye D.’yi bıçakladı.
İran'a saldırı için gönderilen ABD gemisinde kriz! Asker aileleri isyan etti
Gündem

İran'a saldırı için gönderilen ABD gemisinde kriz! Asker aileleri isyan etti

ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarında görev alan USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki yaşam koşulları asker ailelerini isyan ettird..
Bu adam az daha Türkiye’yi yönetecekti! ‘Hani benim 18 bin dolarım’ Muharrem milli geliri meğer Havuç kadar biliyormuş
Gündem

Bu adam az daha Türkiye’yi yönetecekti! ‘Hani benim 18 bin dolarım’ Muharrem milli geliri meğer Havuç kadar biliyormuş

2018 yılı seçimlerinde Türkiye’yi yönetmeye talip olarak cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin yaptığı milli gelir hesabı alay konusu o..
Süper Lig’e bomba gibi geldi! Çorum FK'dan yeni transfer hamlesi
Spor

Süper Lig’e bomba gibi geldi! Çorum FK'dan yeni transfer hamlesi

Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren Çorum FK, son olarak Norveç Ligi takımlarından Lillestrom SK'da forma giyen orta saha oyuncusu Markus Ka..
Önce minibüse çarptılar sonra otomobil alev aldı! Kavga çıkınca bırakıp kaçtılar
Yerel

Önce minibüse çarptılar sonra otomobil alev aldı! Kavga çıkınca bırakıp kaçtılar

İstanbul Sultanbeyli'de park halindeki minibüse çarpan otomobil alevlere teslim oldu. Kazanın ardından otomobilde bulunan iki kişi ile minib..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23