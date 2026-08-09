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Gündem Bakan Gürlek duyurdu! Orman yangınlarında 34 şüpheli tespit edildi: 9 kişi tutuklandı
Gündem

Bakan Gürlek duyurdu! Orman yangınlarında 34 şüpheli tespit edildi: 9 kişi tutuklandı

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Bakan Gürlek duyurdu! Orman yangınlarında 34 şüpheli tespit edildi: 9 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana adli işlem başlatılan 52 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmaların bilançosunu açıkladı. Yangınlarla bağlantılı 34 şüphelinin tespit edildiğini bildiren Gürlek, 9 kişinin tutuklandığını, 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu. Gürlek, “Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir” mesajını verdi.

Türkiye'nin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınlarının ardından başlatılan adli soruşturmalar titizlikle sürdürülüyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana meydana gelen ve haklarında adli işlem başlatılan orman yangınlarına ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, “yeşil vatanı” tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçlerin yakından takip edildiğini belirtti.

Yangınların çıkış nedenleri tek tek araştırılıyor

Soruşturmaların Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığının takibinde yürütüldüğünü aktaran Bakan Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıkları ile ilgili kurumların koordinasyon içerisinde hareket ettiğini bildirdi.

Yangınların nasıl başladığının ve sorumlularının kimler olduğunun tüm yönleriyle araştırıldığını belirten Gürlek, yürütülen soruşturmalara ilişkin rakamları da açıkladı.

34 şüpheli tespit edildi, 9'u tutuklandı

Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre 1 Haziran 2026'dan bu yana adli işlem yapılan 52 ayrı orman yangını soruşturmasında toplam 34 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Soruşturma ve adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.

Kasten yakan da ihmali olan da adalet önüne çıkarılacak

Adalet Bakanı Gürlek, orman yangınlarının yalnızca kasıt boyutuyla değil, ihmal ve tedbirsizlik açısından da soruşturulduğuna dikkat çekti.

Gürlek şu ifadeleri kullandı:

“Ormanlarımızı kasten yakanların da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.”

Gürlek'ten net mesaj: Faili meçhul kalmayacak

Bakan Gürlek açıklamasının sonunda orman yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar konusunda kararlılık mesajı verdi.

“Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir.”

Bakanlığın açıklamasıyla birlikte 1 Haziran'dan bu yana adli işlem yapılan yangınlara ilişkin tablo 52 yangın, 34 şüpheli, 9 tutuklama ve 14 adli kontrol olarak kayıtlara geçti.

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Ali

Canim Bakanim Turkiye senin ile GURUR duyuyor
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