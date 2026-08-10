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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Maalesef kötü haber geldi: Yüzde 100 zam kapıda, hemen stok yapın

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Maalesef kötü haber geldi: Yüzde 100 zam kapıda, hemen stok yapın

Küresel iklim krizinin tetiklediği aşırı sıcaklar ve kuraklık, dünya genelinde kahve ve kakao üretimini vurarak büyük bir tedarik krizine yol açtı. Uzmanlar, sonbahar aylarında etiketlere yüzde 100'e varan oranlarda dev zamların yansıyacağını belirterek tüketicilere acele stok yapma çağrısında bulundu. Özellikle çekirdek kahve ve yüksek kakao oranlı ürünlerde yaşanan rekolte kayıplarının fiyatları katlaması bekleniyor. İşte detaylar...

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Foto - Maalesef kötü haber geldi: Yüzde 100 zam kapıda, hemen stok yapın

Küresel iklim krizinin tetiklediği aşırı yaz sıcakları ve El Nino dalgası, tarım sektörünü vurmaya devam ediyor. Özellikle kakao ve kahve üreticisi ülkelerde yaşanan rekor rekolte kayıpları, dünya genelinde dev bir tedarik krizinin kapısını araladı. Tarım ve gıda uzmanları, sonbahar aylarında yaşanması beklenen tarihi fiyat artışlarına karşı tüketicileri uyararak "Raf fiyatları ikiye katlanmadan imkanınız varsa erkenden kilolarca stok yapın" çağrısında bulundu.

#2
Foto - Maalesef kötü haber geldi: Yüzde 100 zam kapıda, hemen stok yapın

Dünya kakao üretiminin merkez üssü olan Batı Afrika’daki aşırı sıcaklar ve kuraklık, rekoltede son yılların en ağır darbesini vurdu. Benzer bir tablo, dünyanın en büyük kahve üreticileri Brezilya ve Vietnam'da da yaşanıyor. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı yaz aylarının ardından rekolte beklentileri dip yaparken, ham madde borsa fiyatları tarihi zirvelere tırmandı.

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Foto - Maalesef kötü haber geldi: Yüzde 100 zam kapıda, hemen stok yapın

Gıda analistleri, mevcut ham madde krizinin raflara henüz tam anlamıyla yansımadığını, ancak eldeki eski stokların tükenmesiyle birlikte sonbahar aylarında etiketlerin hızla değişeceğini belirtiyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre, kakao yağındaki kıtlık nedeniyle çikolata ve kakaolu ürünlerin fiyatında yüzde 70 ila yüzde 100 arasında artış bekleniyor. Özellikle Robusta ve Arabica çekirdeklerindeki rekolte kaybı, hazır kahveden çekirdek kahveye kadar tüm grupta ciddi zam baskısı oluşturuyor.

#4
Foto - Maalesef kötü haber geldi: Yüzde 100 zam kapıda, hemen stok yapın

Gıda uzmanları, panik alımlarından kaçınılması gerektiğinin altını çizse da uzun raf ömrüne sahip son tüketim tarihi geniş çikolata ve vakumlu paketli kahvelerin şimdiden temin edilmesinin bütçeyi koruyacağını vurguluyor.

#5
Foto - Maalesef kötü haber geldi: Yüzde 100 zam kapıda, hemen stok yapın

Uzmanlar, "Özellikle çekirdek kahve ve yüksek kakao oranlı bitter çikolatalar uygun saklama koşullarında uzun süre tazeliğini korur. Fiyatlar tarihi seviyelere ulaşmadan makul miktarda stok yapmak önümüzdeki dönem için mantıklı bir adım olacaktır" dedi.

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Yorumlar

Hamdi

KAHVE YERİNE BOL BOL SU İÇİN PARANIZ CEBİNİZDE KALSIN SAGLIK LI KALIN

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