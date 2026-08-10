Maalesef kötü haber geldi: Yüzde 100 zam kapıda, hemen stok yapın
Küresel iklim krizinin tetiklediği aşırı sıcaklar ve kuraklık, dünya genelinde kahve ve kakao üretimini vurarak büyük bir tedarik krizine yol açtı. Uzmanlar, sonbahar aylarında etiketlere yüzde 100'e varan oranlarda dev zamların yansıyacağını belirterek tüketicilere acele stok yapma çağrısında bulundu. Özellikle çekirdek kahve ve yüksek kakao oranlı ürünlerde yaşanan rekolte kayıplarının fiyatları katlaması bekleniyor. İşte detaylar...