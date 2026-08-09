Hani bu millet açtı! Türkler yurt dışında harcamada yabancıları ikiye katladı

Ekonomiye ilişkin karamsar söylemler sürerken Türk vatandaşlarının yurt dışındaki harcamalarına ilişkin açıklanan rakamlar dikkat çekti.

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin verileri, yerli kartlarla yurt dışında gerçekleştirilen harcamalarda büyük bir yükseliş yaşandığını ortaya koydu.

Türk vatandaşlarının yurt dışındaki kartlı harcamaları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57,7 artış gösterdi.

Yılın yalnızca ilk yarısında yurt dışında Türk kartlarıyla yapılan harcamaların toplamı 472 milyar 500 milyon liraya ulaştı.

6 ayda 472,5 milyar TL!

Rakamın büyüklüğü, yabancıların Türkiye'deki harcamalarıyla karşılaştırıldığında daha da dikkat çekici hale geldi.

Aynı dönemde yabancı kartlarla Türkiye'de gerçekleştirilen harcamaların toplamı 226 milyar 100 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Böylece Türk vatandaşlarının yurt dışındaki kartlı harcamaları, yabancıların Türkiye'deki harcamalarının 2,1 katına ulaştı.

İki rakam arasındaki fark ise tam 246 milyar 400 milyon TL oldu.

Türklerin yurt dışı harcamaları yüzde 57,7 arttı

Tablodaki bir başka çarpıcı ayrıntı ise yıllık artış oranları oldu.

Türklerin yurt dışındaki kartlı harcamalarında yüzde 57,7'lik yükseliş yaşanırken, yabancı kartların Türkiye'deki harcamalarındaki artış yüzde 10,2 ile sınırlı kaldı.

Başka bir ifadeyle Türklerin yurt dışındaki kartlı harcama iştahındaki yükseliş, yabancıların Türkiye'deki harcama artışını açık ara geride bıraktı.

Yerli turist rotayı yurt dışına çevirdi

Son dönemde özellikle tatil tercihlerinde yurt dışına yönelik ilginin artması da rakamlara yansıdı.

Türkiye'deki turistik bölgelerde konaklama, yeme-içme ve diğer tatil giderlerinin yükselmesi nedeniyle çok sayıda vatandaşın alternatif olarak yurt dışındaki destinasyonları değerlendirdiği belirtiliyor.

Sektör temsilcileri, bazı yurt dışı destinasyonlarının ulaşım dahil edildiğinde dahi Türkiye'deki popüler tatil merkezleriyle rekabet edebilecek fiyatlar sunmasının yerli turistin tercihlerinde etkili olduğunu ifade ediyor.

Yabancı turistin harcama alışkanlığı da değişiyor

Türkiye'ye gelen yabancıların kartlı harcamalarındaki yüzde 10,2'lik artış ise Türklerin yurt dışındaki harcama yükselişinin oldukça gerisinde kaldı.

Sektörde yapılan değerlendirmelerde yüksek fiyatların yabancı turistlerin alışveriş alışkanlıklarını da değiştirdiğine dikkat çekiliyor.

Özellikle giyim, tekstil ve hediyelik eşya gibi perakende kalemlerinde eski harcama seviyelerinin yakalanamadığı; yeme-içme ve sağlık turizmi gibi alanların yabancı ziyaretçilerin harcamalarında daha fazla öne çıktığı belirtiliyor.

Rakamlar dikkat çekici: 472,5 milyara karşı 226,1 milyar

2026'nın ilk altı aylık BKM verilerinin ortaya koyduğu tablo şöyle:

Türklerin yurt dışındaki kartlı harcaması: 472,5 milyar TL

Yıllık artış: Yüzde 57,7

Yabancıların Türkiye'deki kartlı harcaması: 226,1 milyar TL

Yıllık artış: Yüzde 10,2

İki rakam arasındaki fark: 246,4 milyar TL

Türklerin harcamasının yabancıların harcamasına oranı: 2,1 kat

Ortaya çıkan rakamlar, bir yandan Türkiye'deki turizm fiyatlarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşırken diğer yandan Türk vatandaşlarının yurt dışına yönelik seyahat ve harcama eğilimindeki hızlı yükselişi gözler önüne serdi.