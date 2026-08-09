Gençlerbirliği yeni sezon formalarını tanıttı

Gençlerbirliği’nde yeni sezon heyecanı formalarla başladı. Başkent ekibi, yeni sezon formalarını kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yayımladığı 37 saniyelik bir tanıtım videosuyla duyurdu. Kulüp, tarihi mirasına atıfta bulunarak paylaşımlarını kuruluş yılı olan 1923’e özel, saat 19.23’te gerçekleştirdi. Lansman filminde kırmızı-siyahlıların oyuncuları ve yeni transferleri rol aldı. Çekimlerde Dimitrios Goutas, Sekou Koita, Zan Zuzek, Adama Traore, Franco Tongya ve kadroya yeni katılan Kevin Rodrigues kamera karşısına geçerek yeni formaları tanıttı.

Gençlerbirliği'nin yeni sezonda sahada taşıyacağı tasarımlar; Ankara'nın simgelerinden, doğasından ve kulübün köklü tarihinden izler taşıyor. Konseptlerine göre tanıtımı yapılan 4 formanın isimleri ise şu şekilde belirlendi: Çubuklu Forma, Ankara Grisi, Ankara Yıldızı, Gelincik.

Yeni sezon formalarının, 10 Ağustos Pazartesi günü Kırmızı-Kara Mağaza’da satışa sunulacağı belirtildi.