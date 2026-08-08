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Spor Boluspor’dan çifte transfer!
Spor

Boluspor’dan çifte transfer!

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Boluspor’dan çifte transfer!

1. Lig ekibi Boluspor, dış transferde Yusuf Can Esendemir ile Muhammed Mert’i kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren 1’inci Lig takımlarından Boluspor, transferde iki oyuncuyu birden renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı takım, dış transferde Bandırmaspor’dan Yusuf Can Esendemir ve İstanbulspor’dan Muhammed Mert ile sözleşme imzaladı.

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