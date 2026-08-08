Boluspor’dan çifte transfer!
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1. Lig ekibi Boluspor, dış transferde Yusuf Can Esendemir ile Muhammed Mert’i kadrosuna kattı.
Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren 1’inci Lig takımlarından Boluspor, transferde iki oyuncuyu birden renklerine bağladı.
Kırmızı-beyazlı takım, dış transferde Bandırmaspor’dan Yusuf Can Esendemir ve İstanbulspor’dan Muhammed Mert ile sözleşme imzaladı.