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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Avusturya Şansölyesi Stocker Türkiye'ye geliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Avusturya Şansölyesi Stocker Türkiye'ye geliyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Avusturya Şansölyesi Stocker Türkiye'ye geliyor

Avusturya Şansölyesi Christian Stocker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle yarın Türkiye’ye resmi bir ziyaret düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker, 10 Ağustos 2026 tarihinde (yarın) Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın paylaşımına göre; ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler tüm veçheleriyle değerlendirilecek; mevcut iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır.

Görüşmelerde ayrıca, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır.

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