Stepne Mansur rüşvetçilerin avukatlığına soyundu

Gırtlağına kadar rüşvet, yolsuzluk ve skandallara batan CHP'li belediye başkanlarına sahip çıkan ABB Başkanı Mansur Yavaş, adaletin kestiği parmağı sızlatmaya kalkışarak kirli çarka siper oldu.

Türkiye’yi prangalarından kurtaracak Terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli bir adım olan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’ni eleştiren Mansur Yavaş, rüşvete, yolsuzluğa bulaşan CHP’li Belediye Başkanlarına ‘suçlu’ muamelesi yapıldığını savundu.

ADALETE GÜVEN ZEDELENMİŞ

Partisinde dönen rüşvet-fuhuş ağına yönelik tek kelime etmeyen Yavaş, CHP’li belediye başkanlarının ve suça karışan işbirlikçilerinin tutuklanmasını “vatandaşların adalete olan güvenini zedelediğini” söyledi.

Bir yandan “Barışa kim karşı çıkabilir?” diyen Yavaş’ın, diğer yandan Meclis’e sunulan çerçeve yasaya yönelik olumsuz tavrını, “Hukukçular tarafından son derece ciddi hukuki ve anayasal itirazlar dile getirilmektedir” sözleriyle maskelemesi dikkat çekti.