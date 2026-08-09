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Gündem Stepne Mansur rüşvetçilerin avukatlığına soyundu
Gündem

Stepne Mansur rüşvetçilerin avukatlığına soyundu

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Stepne Mansur rüşvetçilerin avukatlığına soyundu

CHP’den belediye başkanı seçilen ancak koltuğa oturur oturmaz milletin parasını iç ederek yolsuzluk, rüşvet ve fuhuşa bulaşan siyasilerin avukatlığı, yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu’nun stepnesi olarak kenarda tutulan ABB Başkanı Mansur Yavaş’a düştü.

Gırtlağına kadar rüşvet, yolsuzluk ve skandallara batan CHP'li belediye başkanlarına sahip çıkan ABB Başkanı Mansur Yavaş, adaletin kestiği parmağı sızlatmaya kalkışarak kirli çarka siper oldu.

Türkiye’yi prangalarından kurtaracak Terörsüz Türkiye sürecine yönelik önemli bir adım olan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’ni eleştiren Mansur Yavaş, rüşvete, yolsuzluğa bulaşan CHP’li Belediye Başkanlarına ‘suçlu’ muamelesi yapıldığını savundu.

 

ADALETE GÜVEN ZEDELENMİŞ

Partisinde dönen rüşvet-fuhuş ağına yönelik tek kelime etmeyen Yavaş, CHP’li belediye başkanlarının ve suça karışan işbirlikçilerinin tutuklanmasını “vatandaşların adalete olan güvenini zedelediğini”  söyledi.

Bir yandan “Barışa kim karşı çıkabilir?” diyen Yavaş’ın, diğer yandan  Meclis’e sunulan çerçeve yasaya yönelik olumsuz tavrını, “Hukukçular tarafından son derece ciddi hukuki ve anayasal itirazlar dile getirilmektedir” sözleriyle maskelemesi dikkat çekti.

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Yorumlar

RECEP AYDIN / SOSYAL BİLİMCİ

SİYASİ RİYAKARLIĞIN VE YOLSUZLUK KALKANININ ÇÖKÜŞÜ: MANSUR YAVAŞ’IN KİRLİ ÇARKTAKİ SAFU! Maskeler bir kez daha düşmüş, dürüstlük ve şeffaf yönetim iddialarının arkasına gizlenen siyasi riyakarlık tüm çıplaklığıyla ortalığa saçılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gırtlağına kadar rüşvet, yolsuzluk ve lağım kokan skandallara batmış CHP’li belediyelerin hamiliğine soyunarak, bu kirli düzendeki safını açıkça ilan etmiştir. "Adaletin kestiği parmak acımaz" ilkesini çiğneyip, suç ortaklığı niteliğindeki bu rezalete gövdesini siper etmeye kalkışmak, tüyü bitmemiş yetimin hakkına ve hukuka güpegündüz ihanet etmektir. Milletin parasıyla semiren asalaklara, şaibeli isimlere ve yolsuzluk çarklarına kalkan olan Mansur Yavaş, bu kirli tezgahın sadece koruyucusu değil, aynı zamanda en büyük siyasi işbirlikçisidir. Hukukun hesap sorduğu yerde rüşvetçilere barikat olmaya yeltenenler, o bataklığın içine her gün biraz daha saplanmaktan kaçamayacaklardır. Halkın adalet duygusunu hiçe sayıp bu kokuşmuş düzeni savunmaya cüret eden her kim olursa olsun, tarih ve millet önünde haysiyetle değil, bu kirli çarkın birer dişlisi olarak anılmaya mahkumdur.

Polat

Bu rüşvet ve irtikap meselelerinde gördük ki; kim birilerini savunmaya geçse işin ucu ona da dokunuyor, tesadüf olamaz bue, bekleyelim görelim, suçluluk psikolojisi var sanki
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