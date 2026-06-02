  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altın fiyatlarında yeni zirve: Gram altın 6 bin 701 lirayı gördü Bütün aile üyelerini ilgilendiren kritik karar! Miras satışlarında yeni dönem başlıyor Süper Lig devi Trabzonspor'dan Atina'ya: Her şey sessiz sedasız oldu! Yok artık... 3 aydır hükümeti kuramıyorlardı! Başbakan belli oldu, kriz aşıldı Türkiye'nin en büyük yıldızı için heyecanlandıran gelişme: Mourinho'dan şok! Sosyal medya alev alev Sadece KKKA virüsü değil! Keneler yüzlerce hastalığın taşıyıcısı olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız” demişti! Bu sabah 28 şehirde daha düğmeye basıldı Kaynağı güzel, gıda formülü ortada! Bu besini yiyenler dikkat! Kalp için birebir! CHP grup toplantısı olay olacak! TBMM onaylayınca, Kılıçdaroğlu Özgür Özel’i dumura uğratacak hamleyi yaptı
Kültür Sanat
7
Yeniakit Publisher
Bakan Ersoy: Bayram'da 1 milyon 514 bin ziyaretçiyle rekor kırdık!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bakan Ersoy: Bayram'da 1 milyon 514 bin ziyaretçiyle rekor kırdık!

Kurban Bayramı tatilinde Türkiye’nin kültürel mirasına yönelik ilgi dikkat çekici seviyelere ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerinde 1 milyon 514 bin 211 ziyaretçi ağırlanırken Efes, Hierapolis, Göbeklitepe, Zelve-Paşabağlar ve Zeugma Mozaik Müzesi en çok tercih edilen kültür durakları arasında yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bayram boyunca müze ve ören yerlerinde yaşanan ziyaretçi hareketliliğine ilişkin verileri sosyal medya hesabından paylaştı.

#1
Foto - Bakan Ersoy: Bayram'da 1 milyon 514 bin ziyaretçiyle rekor kırdık!

Bayram döneminde oluşan ziyaretçi hareketliliği, Türkiye’nin kültür turizmindeki canlı tabloyu bir kez daha ortaya koydu. Müze ve ören yerlerinde kaydedilen yoğunluk, birçok destinasyonda dikkat çeken ziyaretçi sayılarına ulaşıldığını gösterdi.

#2
Foto - Bakan Ersoy: Bayram'da 1 milyon 514 bin ziyaretçiyle rekor kırdık!

Kurban Bayramı boyunca müze ve ören yerlerinde yaşanan yoğun ziyaretçi hareketliliğini Bakan Ersoy sosyal medya hesabından paylaştığı verilerle duyurdu.

#3
Foto - Bakan Ersoy: Bayram'da 1 milyon 514 bin ziyaretçiyle rekor kırdık!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin kültür rotalarının bayram tatilinde ziyaretçilerle dolduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

#4
Foto - Bakan Ersoy: Bayram'da 1 milyon 514 bin ziyaretçiyle rekor kırdık!

“Müzelerimizde ve ören yerlerimizde hayata geçirdiğimiz restorasyon çalışmaları, ziyaretçi odaklı uygulamalar ve yeni müzecilik anlayışımız kültür rotalarımıza olan ilgiyi her geçen gün daha da artırıyor. Bu ilginin en somut yansımalarından birini de Kurban Bayramı tatili boyunca yaşadık. Türkiye’nin dört bir yanındaki kültür rotaları ziyaretçilerimizle doldu. Tatil boyunca müze ve ören yerlerimizde toplam 1 milyon 514 bin 211 ziyaretçiyi ağırladık. Bayramda en çok ziyaret edilen kültür duraklarımız: Efes Ören Yeri – 119 bin 143 ziyaretçi, Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri – 113 bin 34 ziyaretçi, Göbeklitepe Ören Yeri – 65 bin 446 ziyaretçi, Zelve-Paşabağlar Ören Yeri – 55 bin 492 ziyaretçi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi – 48 bin 843 ziyaretçi. Kültürel mirasımıza gösterdikleri yoğun ilgi için tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum.”

#5
Foto - Bakan Ersoy: Bayram'da 1 milyon 514 bin ziyaretçiyle rekor kırdık!

Bayram tatilinde en fazla ziyaretçi ağırlayan kültür durağı 119 bin 143 ziyaretçiyle Efes Ören Yeri oldu. Efes’i 113 bin 34 ziyaretçiyle Denizli Hierapolis (Pamukkale) ve 65 bin 446 ziyaretçiyle Şanlıurfa Göbeklitepe ören yerleri izledi. Göbeklitepe’nin ardından listenin üst sıralarında yer alan Nevşehir Zelve-Paşabağlar Ören Yeri 55 bin 492 ve Zeugma Mozaik Müzesi ise 48 bin 843 ziyaretçiyi ağırladı.

#6
Foto - Bakan Ersoy: Bayram'da 1 milyon 514 bin ziyaretçiyle rekor kırdık!

Göreme Ören Yeri 48 bin 291 ziyaretçiyle listenin devamında öne çıkarken, Trabzon Sümela Manastırı 37 bin 562, Antalya Phaselis Ören Yeri 33 bin 919, Galata Kulesi 29 bin 587 ve Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehri 27 bin 626 ziyaretçi tarafından ziyaret edildi. Bayramın Her Gününde Yüzbinlerce Ziyaretçi Kurban Bayramı süresince müze ve ören yerlerinde ziyaretçi yoğunluğu tatilin her gününde yüksek seviyelerde seyretti. Arife gününde 163 bin 815 ziyaretçi ağırlanırken bayramın birinci gününde bu sayı 150 bin 086 olarak kaydedildi. Bayramın ikinci gününde 208 bin 907, üçüncü gününde 252 bin 127 ve dördüncü gününde 219 bin 017 ziyaretçi müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Bayram tatilinin ardından gelen pazar gününde ise 118 bin 310 ziyaretçi kültür rotalarını tercih etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu hızlı başladı! CHP'de büyük temizlik: Kovuldular
Gündem

Kılıçdaroğlu hızlı başladı! CHP'de büyük temizlik: Kovuldular

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığına hızlı başladı. Kılıçdaroğlu yönetimi, bayram öncesi 24 personelin işine son verdikten sonra dün d..
CHP'li belediye AK Parti'ye geçti
Siyaset

CHP'li belediye AK Parti'ye geçti

Düzce'nin Akçakoca Belediyesinde mevcut Başkan Fikret Albayrak'ın irtikap suçlamasıyla tutuklanmasının ardından belediye meclisi olağanüstü ..
Teröristler İHA ile saldırdı! 1 şehit 2 yaralı var
Gündem

Teröristler İHA ile saldırdı! 1 şehit 2 yaralı var

İsrail terör güçleri ateşkese rağmen Gazze'de İHA saldırısı düzenledi. Olayda 1 Filistinli şehit oldu, 2 masum da yaralandı.
Halka hesap verecekler! CHP'li İmamoğlu'nun organize suç örgütü davasında rezaletler deşifre oluyor
Gündem

Halka hesap verecekler! CHP'li İmamoğlu'nun organize suç örgütü davasında rezaletler deşifre oluyor

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde görülen "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ..
Akılalmaz olay... Sürücüyü vurup otomobili gasp etti! İyilik yapmak isterken canından oluyordu
Aktüel

Akılalmaz olay... Sürücüyü vurup otomobili gasp etti! İyilik yapmak isterken canından oluyordu

Ağrı’nın Patnos ilçesinde yol kenarında yardım isteyen bir kişi, kendisini aracına alan sürücüyü silahla vurduktan sonra otomobili gasp eder..
Taksici terörü durdurulamıyor! Türkiye’yi yine dünyaya rezil ettiler: 300 liralık yola 7.300 lira aldı!
Gündem

Taksici terörü durdurulamıyor! Türkiye’yi yine dünyaya rezil ettiler: 300 liralık yola 7.300 lira aldı!

Caydırıcı cezaların bir türlü uygulanmadığı sarı taksiler, Türkiye’yi dünyaya rezil etmeye devam ediyor. Travis Scott konseri için Türkiye’y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23