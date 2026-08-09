  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uluslararası yol çift yönlü kapatıldı! Hopa açıklarında şüpheli deniz aracı alarmı Villarreal'e 2-1 mağlup oldu! Galatasaray'dan lig öncesi kötü prova Bakan Fidan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı Endonezya İsrail’i böyle protesto etti! Tuvalet kağıtlarının yerine İsrail bayrağı koydu Mühimmat yerine konserve çıktı İsrail kendini adamdan saydı! ABD'den bağımsız saldıracak Başakşehir'de korkutan yangın! İkitelli OSB'deki iş yerinden alevler yükseldi “AK Parti bir Türkiye kitabıdır” İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı ABD'den İsrail'e ateşkes baskısı! Netanyahu hükümeti çatırdadı
Ekonomi Bakan Bolat duyurdu Rekorlar yılında bir müjde de Habur’dan geldi
Ekonomi

Bakan Bolat duyurdu Rekorlar yılında bir müjde de Habur’dan geldi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakan Bolat duyurdu Rekorlar yılında bir müjde de Habur’dan geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Gümrük Kapısı'ndan 2 bin 454 TIR çıkışı gerçekleştirilerek 2026 yılının günlük TIR çıkış rekorunun kırıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Habur Gümrük Kapısı'ndan 2 bin 454 TIR çıkışı gerçekleştirilerek, 2026 yılının günlük TIR çıkış rekorunun kırıldığını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Gümrük Kapısı'ndan 2 bin 454 TIR çıkışı gerçekleştirilerek 2026 yılının günlük TIR çıkış rekorunun kırıldığını açıkladı. Bakan Bolat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin ticaret gücü, sınırlarımızın ötesine taşınırken; bölgesel ticaret yollarındaki ağırlığımız da her geçen gün artıyor. 7 Ağustos 2026 Cuma günü, Şırnak ilimizin Silopi ilçesine bağlı Habur Gümrük Kapımızdan 2 bin 454 adet TIR çıkışı gerçekleştirerek, 2026 yılının günlük TIR çıkış rekorunu kırdık.

Bu rekor; Habur Gümrük Kapımızın ülkemizin güneydoğudan bağlandığı komşu ülke Irak'la büyüyen ticaretimizin, Körfez ülkelerine uzanan yeni transit ticaret koridorlarımızın ve Türkiye'nin bölgesel lojistik merkez olma iradesinin sahadaki güçlü bir göstergesidir. Habur gümrük kapımız artık yalnızca Türkiye-Irak ticaretinin değil, Türkiye'yi Irak üzerinden Körfez'e ve daha geniş pazarlara bağlayan stratejik İpekyolu ticaret koridorunun en önemli geçiş kapılarından biri olarak öne çıkıyor. Türkiye Yüzyılı'nda ticaret yollarımızı genişletiyor, lojistik altyapımızı güçlendiriyor, ihracatçımızın dünyaya daha hızlı ve daha güçlü ulaşmasını sağlıyoruz. 2 bin 454 TIR'lık günlük rekor, büyüyen ticaretimizin ve güçlenen lojistik kapasitemizin somut bir göstergesidir. Bu başarının mimarı ihracatçılarımız, cefakar taşımacılarımız, şoförlerimiz ve gümrük çalışanlarımızla iftihar ediyor, onlara teşekkür ediyoruz.

Ülkemizin ticaret yollarını büyütmeye, ihracatımızı artırmaya ve Türkiye'yi bölgesinin ticaret üssü haline getirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye üretiyor, ihraç ediyor ve dünyaya açılıyor."

Brüksel'de kritik temas! Bakan Bolat'tan AP'ye çok net Gümrük Birliği ve sanayi uyarısı!
Brüksel'de kritik temas! Bakan Bolat'tan AP'ye çok net Gümrük Birliği ve sanayi uyarısı!

Gündem

Brüksel'de kritik temas! Bakan Bolat'tan AP'ye çok net Gümrük Birliği ve sanayi uyarısı!

Bakan Bolat: Türkiye büyümeye devam ediyor
Bakan Bolat: Türkiye büyümeye devam ediyor

Ekonomi

Bakan Bolat: Türkiye büyümeye devam ediyor

Bakan Bolat’tan esnaf ve sanatkârlara yeni destek müjdesi
Bakan Bolat’tan esnaf ve sanatkârlara yeni destek müjdesi

Ekonomi

Bakan Bolat’tan esnaf ve sanatkârlara yeni destek müjdesi

Bakan Bolat 6 aylık finansmanı açıkladı Esnaf ve sanatkara 75 milyar kredi
Bakan Bolat 6 aylık finansmanı açıkladı Esnaf ve sanatkara 75 milyar kredi

Ekonomi

Bakan Bolat 6 aylık finansmanı açıkladı Esnaf ve sanatkara 75 milyar kredi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23