Suriye'de kritik devir teslim! Lazkiye Havalimanı'nın kontrolü Şam'a geçti

Suriye'de yeni dönemin dikkat çeken adımlarından biri Lazkiye'de atıldı.

Suriye Sivil Havacılık Otoritesi, Lazkiye Havalimanı'nın yönetiminin bugün itibarıyla Suriye makamlarına devredildiğini açıkladı.

Böylece ülkenin Akdeniz kıyısındaki stratejik noktalarından biri olan havalimanının yönetiminde yeni bir dönem başladı.

Şimdi sıra yeniden inşada

Suriye yönetiminin havalimanına ilişkin yol haritası da belli oldu.

Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, devir işleminin ardından bir sonraki aşamanın havalimanının yeniden inşası olduğu bildirildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Lazkiye Havalimanı'nın yeniden uluslararası uçuşlara ev sahipliği yapabilecek hale getirilmesi planlanıyor.

Bu kapsamda havalimanındaki altyapı ve tesislerin uluslararası sivil havacılık faaliyetlerine uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

Şam ile Moskova arasında kritik mutabakat

Lazkiye'deki devir işlemi, Suriye ile Rusya arasında askeri üslerin geleceğine ilişkin yürütülen görüşmelerin ardından geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Moskova ve Şam'ın Rus askeri üslerinin geleceğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

Mutabakat kapsamında Lazkiye Havalimanı'nın bulunduğu bölgedeki Hmeymim havaalanı dahil olmak üzere tüm sivil tesislerin üç ay içerisinde Suriye hükümetinin kontrolüne devredilmesi öngörülüyor.

Rus üslerinin geleceği masada

Suriye ile Rusya arasında imzalanan mutabakat, Moskova'nın ülkedeki askeri varlığının geleceği açısından da önem taşıyor.

Rusya'nın Suriye'deki en önemli askeri noktaları arasında Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü ile Akdeniz kıyısındaki Tartus tesisleri bulunuyor.

Yeni anlaşmayla birlikte askeri varlığın geleceğine ilişkin görüşmeler sürerken sivil nitelikteki tesislerin yönetiminin Şam'a devredilmesi yönünde adım atıldı.

Şeybani Lazkiye ve Tartus'a gitti

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve beraberindeki heyet de gelişmelerin ardından bölgede incelemelerde bulundu.

Şeybani, Lazkiye Havalimanı ile Tartus Limanı'nda saha gezisi gerçekleştirdi.

Suriye heyeti, Moskova ile Şam arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında bulunan tesisleri ve altyapıyı yerinde inceledi.

Lazkiye yeniden uluslararası uçuşlara hazırlanıyor

Suriye yönetiminin bundan sonraki hedefi Lazkiye Havalimanı'nı yeniden işler hale getirmek.

Planlanan yeniden inşa ve modernizasyon çalışmalarının ardından havalimanının uluslararası uçuşlara açılması hedefleniyor.

Lazkiye Havalimanı'nın kontrolünün Suriye makamlarına geçmesi, Şam yönetiminin ülkedeki stratejik altyapı ve sivil tesislerin kontrolünü yeniden merkezileştirmesine yönelik önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.