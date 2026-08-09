İran'dan Hürmüz Boğazı resti! "Bedeli ne olursa olsun geri adım atmayacağız!"
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı Sadık Amuli Laricani, Hürmüz Boğazı'nda kontrolün eski koşullara dönmeyeceğini belirterek serbest geçiş için şart koştu.
İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Başkanı Sadık Amuli Laricani, ülkesinin Hürmüz Boğazı konusunda bedeli ne olursa olsun geri adım atmayacağını söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Laricani, Konsey toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.
Laricani, "İran, Hürmüz Boğazı konusunda bedeli ne olursa olsun geri adım atmayacaktır. Hürmüz Boğazı eski koşullarına dönmeyecek. Serbest geçiş istiyorlarsa, mutabakat muhtırasının şartlarına uymaları gerekiyor." dedi.
İran'ın düşmanlarının tüm güçleriyle ülkeyi kuşatma altına almaya çalıştığını dile getiren Laricani, buna rağmen İran'ın 40 yılı aşkın bir süredir yaptırım deneyimine sahip olduğunu belirtti.
Laricani, İran halkı ve silahlı kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nda bulunduğunu belirterek, söz konusu su yolundaki egemenliğin İran'a ait olduğunu ileri sürdü.