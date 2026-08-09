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Gündem İran'dan Hürmüz Boğazı resti! "Bedeli ne olursa olsun geri adım atmayacağız!"
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İran'dan Hürmüz Boğazı resti! "Bedeli ne olursa olsun geri adım atmayacağız!"

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İran'dan Hürmüz Boğazı resti! "Bedeli ne olursa olsun geri adım atmayacağız!"

İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanı Sadık Amuli Laricani, Hürmüz Boğazı'nda kontrolün eski koşullara dönmeyeceğini belirterek serbest geçiş için şart koştu.

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Başkanı Sadık Amuli Laricani, ülkesinin Hürmüz Boğazı konusunda bedeli ne olursa olsun geri adım atmayacağını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Laricani, Konsey toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Laricani, "İran, Hürmüz Boğazı konusunda bedeli ne olursa olsun geri adım atmayacaktır. Hürmüz Boğazı eski koşullarına dönmeyecek. Serbest geçiş istiyorlarsa, mutabakat muhtırasının şartlarına uymaları gerekiyor." dedi.

İran'ın düşmanlarının tüm güçleriyle ülkeyi kuşatma altına almaya çalıştığını dile getiren Laricani, buna rağmen İran'ın 40 yılı aşkın bir süredir yaptırım deneyimine sahip olduğunu belirtti.

Laricani, İran halkı ve silahlı kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nda bulunduğunu belirterek, söz konusu su yolundaki egemenliğin İran'a ait olduğunu ileri sürdü.

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Yorumlar

Necati Gedikoglu

Bu hem hürmüze sınırı olan ülkeleri hemde petrol satın alan ülkeleri resmen haraca sağlamaktır bana kalırsa haddi bildirilmeli dünya halklarının ekonomisi ile uğraşmak kimsenin hakkı ve haddi degil

İtlerin dişleri sökülmelidir

Müslüman Katili elleri Kanlı İran, rus ruleti oynamak istiyor anlaşılan. Emperyalistler tarafından Müslümanlara düşmanlık yapmak üzere Fransa'da kurulan rejim sahibine havlıyorsa hırlıyorsa, sonu yaklaşmak üzeredir. Müslüman düşmanı ve Müslüman Katili İran şiii Rejimi'nin parçalanması için ne gerekiyorsa yapılmalı; Müslümanlar bu melunlardan kurtarılmalıdır. paramparça edilmelidir şiii İran, paramparça edilmelidir İsrail.
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