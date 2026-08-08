İran'a saldırı için gönderilen ABD gemisinde kriz! Asker aileleri isyan etti

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında görev alan USS Abraham Lincoln (CVN-72) uçak gemisinde görev yapan askerlerin ailelerinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

MS NOW'a konuşan bazı asker yakınları, Hürmüz Boğazı bölgesinde görev yapan uçak gemisindeki personelin uzun görev süresi ve ağır yaşam koşulları nedeniyle ciddi biçimde yıprandığını anlattı.

Ailelerin korkusu: Yorgunluk ölümcül hataya dönüşebilir

Yakınlarının güvenliğinden endişe eden ailelerin büyük bölümünün isimlerinin açıklanmasını istemediği belirtildi.

Ailelerin en önemli endişelerinden birinin aşırı yorgunluk olduğu aktarıldı. Uzun süredir yoğun tempoda çalışan personelin yorgunluk nedeniyle hata yapabileceğinden korkulduğu ifade edildi.

İran'a karşı yürütülen askeri harekâtın ne kadar devam edeceğinin belirsiz olması da asker yakınlarının tepkisini artırdı.

5 binden fazla personelin görev süresi uzadı

Ailelerin aktardığına göre, 5 binden fazla personelin bulunduğu USS Abraham Lincoln'da rutin olarak yaklaşık 7 ay süren görevin ikinci kez uzatılmış göründüğü ve askerlerin ne zaman evlerine dönebileceklerine ilişkin net bir takvim bulunmadığı belirtildi.

Uçak gemisinin görevinin dokuzuncu aya ulaşmasıyla birlikte mürettebat üzerindeki fiziksel ve psikolojik baskının arttığı ifade edildi.

"Moraller hiç iyi değil"

Gemide üvey oğlu görev yapan Bonnie York'un anlattıkları ise gemideki duruma ilişkin dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

York, “Moraller hiç iyi değil.” diyerek geminin limana yanaşmasına ihtiyaç duyulduğuna ilişkin personel arasında ciddi beklenti bulunduğunu aktardı.

York, gemideki sağlık personelinden birinin de uzun süren görevin mürettebatın ruhsal durumunu olumsuz etkileyebileceğine ilişkin kaygı dile getirdiğini söyledi.

Çalışmayan tuvalet, küflü duş, bozuk çamaşırhane...

Asker ailelerinin anlattığı sorunlar bununla da sınırlı kalmadı.

Bazı askerlerin yakınlarına gemide çalışmayan tuvaletlerden, küflü duşlardan ve haftalar boyunca kullanılamayan çamaşırhanelerden söz ettiği aktarıldı. Ayrıca duşlarda uzun süre sıcak su bulunamadığı da öne sürüldü.

Temel gıda ve diğer ihtiyaçların tedarikinde yaşanan sıkıntıların da gemideki binlerce personel üzerinde büyük stres oluşturduğu ifade edildi.

İran operasyonunun belirsizliği aileleri endişelendiriyor

Asker yakınlarının moral, güvenlik ve yaşam koşullarına ilişkin şikâyetleri, USS Abraham Lincoln'un görevinin dokuzuncu ayına ulaşmasının ardından gündeme geldi.

İran'a karşı yürütülen askeri harekâtın ne zaman sona ereceğine ilişkin belirsizlik sürerken aileler, gemideki yakınlarının ne zaman evlerine dönebileceklerini bilmediklerini belirtiyor.