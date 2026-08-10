Marul ve biberde virüs alarmı! Yüzlerce kişi hastanelik oldu

ABD’de iki ayrı gıda kaynaklı salgın sağlık yetkililerini harekete geçirdi. Meksika’dan getirilen jalapeno biberleriyle Salmonella, iceberg marullarla ise Cyclospora salgınının bağlantılı olduğu bildirildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), soruşturma kapsamında geri çağrılan ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

27 eyalete yayıldı: 345 kişi hastalandı

Yetkililerin yürüttüğü incelemelerde Salmonella Javiana salgınının Meksika’nın Sinaloa eyaletinden gelen taze jalapeno biberleriyle bağlantısı tespit edildi.

5 Ağustos itibarıyla salgının ABD’nin 27 eyaletine yayıldığı ve 345 kişinin hastalandığı bildirildi.

Hastalardan 36’sının hastaneye kaldırıldığı, salgınla bağlantılı herhangi bir can kaybının ise bildirilmediği belirtildi.

Vakaların 19 Haziran ile 20 Temmuz tarihleri arasında ortaya çıktığı, hastalanan kişilerin önemli bölümünün Meksika usulü yemekler servis eden restoranlarda yemek yediğinin belirlendiği aktarıldı.

Jalapeno biberleri için kritik uyarı

Sağlık yetkilileri salgınla bağlantılı olduğu belirlenen jalapeno biberlerinin tüketilmemesi, satılmaması ve müşterilere servis edilmemesi çağrısında bulundu.

Salgına ilişkin soruşturma sürerken geri çağırmaların kapsamı da genişletildi.

Sos ve guacamole ürünleri de geri çağrıldı

Taze gıda üreticisi Taylor Farms, bazı hazır gıda ürünlerini olası Salmonella bulaşı riski nedeniyle gönüllü olarak piyasadan çekti.

Geri çağrılan ürünler arasında bazı sos ve guacamole çeşitlerinin de bulunduğu bildirildi.

Şirketin ayrıca soruşturmanın merkezinde bulunan jalapeno biberlerinin geldiği Sinaloa’daki çiftlikle çalışmayı durdurduğu belirtildi.

Şu ana kadar geri çağrılan Taylor Farms ürünleriyle doğrudan bağlantılı bir hastalık vakası tespit edilmediği, geri çağırma kararının tedbir amacıyla alındığı aktarıldı.

Iceberg marulda Cyclospora tehlikesi

ABD’deki alarm yalnızca jalapeno biberleriyle sınırlı değil.

Yetkililer Meksika’nın orta kesimlerinden gelen iceberg marullarla bağlantılı ayrı bir Cyclospora salgınını da araştırıyor.

Cyclospora’nın bağırsakları etkileyen mikroskobik bir parazit olduğu ve kirlenmiş yiyecek veya suyun tüketilmesi yoluyla insanlara bulaşabildiği belirtiliyor.

Marullar da piyasadan çekiliyor

Yürütülen sağlık soruşturmalarında bazı ürünlerin salgınla ilişkilendirilmesinin ardından bütün ve doğranmış iceberg marulların bir bölümü geri çağırma kapsamına alındı.

FDA, tüketicilerden geri çağırma listesindeki ürünleri tüketmemelerini istedi. Bu ürünlerle temas eden kap, mutfak gereçleri ve yüzeylerin de temizlenip dezenfekte edilmesi çağrısı yapıldı.