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Yerel 10 yaşındaki çocuk başından yaralandı! Parkta oyun oynarken üzerine direk devrildi
Yerel

10 yaşındaki çocuk başından yaralandı! Parkta oyun oynarken üzerine direk devrildi

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10 yaşındaki çocuk başından yaralandı! Parkta oyun oynarken üzerine direk devrildi

Bolu’da çocuk parkındaki sahada oynayan 10 yaşındaki M.A.A. tırmanmak istediği voleybol direğinin koparak üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

Bolu’da çocuk parkında korkutan bir kaza yaşandı. Olay, Aktaş Mahallesi Edalı Sokak üzerinde bulunan çocuk parkında meydana geldi. M.A.A., park içerisindeki sahada top oynarken, voleybol filesi direğine tırmanmak istedi. Çocuğun tırmandığı direk koparak üzerine devrildi. Direğin altında kalan çocuk, başından yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edilen M.A.A. tedavi altına alındı.

 

“Şu an hastanede yatıyor”

Küçük çocuğun amcası Özcan Ayvaz, voleybol direğinin sağlam yapılmadığını iddia ederek, “Burada top oynarken, direğe tırmanmış çocuk. Tırmandığı gibi devriliyor ve kafasına geliyor. Şu an hastanede yatıyor. Durumu iyiye gidiyor. Kırık var, dikiş atacaklar. Bu işi yapamıyorlarsa yapana bıraksınlar. Çocuk bu direğe de tırmanır, başka hatalar da yapar. Bunların önlemlerini alsınlar. 2-3 tane puntoyla olmaz bu iş. Koca direk, bir bağlantı atıyorsan içine de bağlantı koyacaksın.” dedi.

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