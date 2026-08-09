  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İçişleri Bakanı Çiftçi’den “Çocuk Koruma Kanunu” açıklaması: Evlatlarımıza kalkan oluyor Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemede merak edilenler! 10 soru 10 cevap Aileyi karıştıran servet! Miras krizi anne ve kızı karşı karşıya getirdi Bilgi ve belge yok çamur atma var! Bakan Gürlek’e kirli iftira CHP’li belediyede isimler değişti, skandallar bitmedi: Meydanda ölüm tuzağı! Gülistan Doku dosyasındaki örtbas ifşa oldu! 108 kişilik şemada kimler yok ki… Kahramanmaraş'ta 3.6 Büyüklüğünde Deprem Yolcu otobüsü faciası! Geçen gün 11 şimdi 22 kişi öldü Jerusalem Post’tan itiraf: Türkiye müfrezeyi kurdu, İsrail alarm verdi İslam ülkesinde büyük istihbarat başarısı: İHA saldırısı planlayan grubun içine sızılıp...
Gündem Tribün liderine dev operasyon! Evi resmen cephaneliğe çevirmiş!
Gündem

Tribün liderine dev operasyon! Evi resmen cephaneliğe çevirmiş!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ultrAslan taraftar grubunun lideri "Sebahattin Şirin" lakaplı Muzaffer Şirin gözaltına alındı. Hakkında örgüt kurma, kamuoyunu yanıltma ve uyuşturucu suçlarından işlem yapılan Şirin'in evinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, mühimmat, balistik çelik yelekler ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle UltraAslan taraftar grubunun lideri "Sebahattin Şirin" ismini kullanan Muzaffer Şirin gözaltına alındı.

SEBAHATTİN ŞİRİN GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Sebahattin Şirin" ismini kullanan Muzaffer Şirin hakkında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddeleri kapsamında spor alanlarında taşkınlık ve düzenin bozulmasına ilişkin suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ya da kullanma suçlarından işlem başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Şirin'in yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

 

EVİ CEPHANELİĞE ÇEVİRMİŞ

Şirin'in evinde yapılan aramada resmen cephanelik bulundu. Aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 125 adet fişek, 4 tane balistik çelik yelek, evin farklı yerlerinde çok sayıda euro ve pound çıktı. Ayrıca evden çıkan bir kasanın incelenmek üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Galatasaray, yarın Villarreal ile karşılaşacak
Galatasaray, yarın Villarreal ile karşılaşacak

Spor

Galatasaray, yarın Villarreal ile karşılaşacak

Galatasaray’dan ayrılacağı iddia ediliyordu! Yıldız oyuncu bakın ne sipariş vermiş!
Galatasaray’dan ayrılacağı iddia ediliyordu! Yıldız oyuncu bakın ne sipariş vermiş!

Spor

Galatasaray’dan ayrılacağı iddia ediliyordu! Yıldız oyuncu bakın ne sipariş vermiş!

Villarreal'e 2-1 mağlup oldu! Galatasaray'dan lig öncesi kötü prova
Villarreal'e 2-1 mağlup oldu! Galatasaray'dan lig öncesi kötü prova

Spor

Villarreal'e 2-1 mağlup oldu! Galatasaray'dan lig öncesi kötü prova

Galatasaray yönetimine ateş püskürdü!
Galatasaray yönetimine ateş püskürdü!

Spor

Galatasaray yönetimine ateş püskürdü!

9
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Seza

Devlet suç işlendikten sonra ilgileniyor.önleyici hizmet çok zayıf polise yetki verin

Cok ilginc bi spot organizasyinu????

Tam tekmili fettullahin huzurunda Arkansas arkaya sampiyinkuklar,,, inceki futbol sube sorumlusu once icerde sonra disarda,, 20 000 kisilik kendilerunun olmiya akisamiyenden cinema karsikigi
TÜM YORUMLARA GİT ( 9 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23