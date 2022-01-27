Ali Rıza Demircan Hoca İslami değerlere yönelik hakaretleri değerlendirdi! 'Bunun birinci derece sorumlusu biziz'

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Üniversite Öğrencisi Enes Kara'nın ölümünden sonra başlayan ehli sünnet tarikat ve cemaat düşmanlığından sonra, İslami değerlere yönelik hakaretler zincirleme şekilde birbirini izledi.

'Bunun birinci derece sorumlusu biziz'

Dokuz Eylül Üniversitesi Dekan Yardımcısı Dr. Cihad Kısa'nın Hazreti Meryem'e yönelik çirkin iftirasına tepkiler sürerken, Sezen Aksu da "Harika Bir Şey Yaşamak" adlı şarkısında ilk insan ve insanlığın ilk Peygamberi Hazreti Adem (a.s) ile Hazreti Havva validemize "cahiller" diyerek hakaret etti.

İlahiyatçı Ali Rıza Demircan Hoca, yaşanan tüm bu süreci Akit TV'deki "Kürsü" programında değerlendirdi. Program Moderatörü Bülent Deniz'in, "İslami değerlere yönelik hakaretleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu cevaplayan Demircan Hoca, "Bunun birinci derecede sorumlusu biziz." dedi.