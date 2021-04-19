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Spor Ali Koç: Her şeyin değişebileceğini biliyoruz
Spor

Ali Koç: Her şeyin değişebileceğini biliyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehir'i 2-1 yendikleri maç sonrası yaptığı açıklamada, son 10 senede 3 kez son haftada şampiyonluk kaybettiklerini ve son ana kadar her şeyin değişebileceğini bildiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 02:41:00 -
Ali Koç: Her şeyin değişebileceğini biliyoruz

Koronavirüsü atlatan Ali Koç "Hastalık sürecinde bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok şükür hafif atlattım. Ama herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum. Yeni varyant çok çabuk yayılıyor. Beni aşı olmadım çünkü sıram gelmemişti. Sırası gelenler muhakkak aşı olsun" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı değerlendiren Ali Koç "Maça gelirsek. Arkadaşlarımı kutluyorum. Bizim için çok önemli bir maçtı. İki takım için de önemliydi. 3 puanı alan biz olduk. Bay haftası öncesi önemli bir virajı geçtik. Bizim 6 maçımız kaldı. 7 haftada her şey olabilir. Biz 10 senede 3 kere son haftada şampiyonluk kaybetmiş bir kulübüz. Dolayısıyla son dakikaya kadar her şeyin değişebileceğini biliyoruz. Biz bir hava yakaladık. Biz inanmaya devam edeceğiz. Hava yakaladılar. Hava değişti. Kalan haftalarda renkli ve heyecanlı bir lig olacak. Rakibimize az imkan veriyoruz. Şu an gidişattan, oynadığımız futboldan ve sonuçlardan son derece memnunuz" dedi.

Koç "VAR'daki arkadaş Ümit Öztürk'ün görev aldığı maçlarda kulüp olarak sıkıntı yaşıyoruz. Bugün Cüneyt Çakır'ın işini zorlaştırdı. Birkaç pozisyon var. Bilhassa yediğimiz golden önceki pozisyon" dedi.

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