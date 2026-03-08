  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ürettikleri komponent KAAN’ın üzerine entegre edildi: Yerli uçağa Türk kadını imzası Hamaney'in yerine gelecek kişi belli oldu! İsmi ne zaman açıklanacak? İmamoğlu’nun gölgesi İBB’deki hırsızlıkları anlattı! Gürsel Tekin Özgür Özel’e seslendi: Er geç sen de hesap vereceksin! 2024 yılında 3 tahminde bulundu! “ABD İran’a saldıracak ama… Dünya eğitimci Jiang Xueqin’in öngörüsünü konuşuyor. Bu ABD için imkansız bir rüya 725 bin lira trafik cezası yedi, Türkiye tarihine geçti! “İran’ı bölmek istemiyoruz” diyen teröristbaşından yeni tehdit! Devrim Muhafızları’na seslendi Değişiklik başvurusu kabul edildi: İşte çocuk suçları bürosunun yeni adı… İran'dan Batı'ya insanlık dersi: Batı'nın acizliği ve İran'ın vakarı Erdoğan mı İmamoğlu mu? Vatandaşın cevabı sosyal medyayı salladı İsrail tutuştu! Gerçekler ortaya çıkmasın diye yahudileri gözaltına aldılar
Gündem Savaşın mimarı golf sahasında ortaya çıktı! Trump’ı "İran’ı vuralım" diye ikna eden isim bakın kim çıktı
Gündem

Savaşın mimarı golf sahasında ortaya çıktı! Trump’ı "İran’ı vuralım" diye ikna eden isim bakın kim çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Savaşın mimarı golf sahasında ortaya çıktı! Trump’ı "İran’ı vuralım" diye ikna eden isim bakın kim çıktı

Dünya 28 Şubat’tan bu yana ABD-İsrail ortaklığındaki İran saldırılarını dehşetle izlerken, bu kanlı kararın perde arkasındaki isim netleşti: Cumhuriyetçi Senato üyesi Lindsey Graham. ABD basınında geniş yankı uyandıran iddialara göre, bölgeyi ateşe veren süreç resmi ofislerde değil, bir golf sahasında atılan adımlarla başladı.

ABD, İsrail'le birlikte 28 Şubat Cumartesi günü İran'a saldırı başlattı. ABD basınında yer alan haberlere göre; Trump'ı saldırıya ikna eden kişi Cumhuriyetçi Senato üyesi Lindsey Graham.

2024 seçimlerinden sonra ikili bir golf sahasında bir araya geldi. Graham saldırı tavsiyelerini burada Trump'a aktardı. Graham, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Trump'ı uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmek için "bazı şeyleri havaya uçurmaya" zorladığını hatırlattı.

 

"EĞER REJİMİ ÇÖKERTEBİLİRSENİZ..."

"İran'ın İbrahim Anlaşmalarının genişlemesi ve Ortadoğu'daki istikrar için bir engel teşkil ettiğini çok erken bir aşamada düşünmeye başlamıştık" diyen Graham, İran rejimini çökertmeyi Berlin Duvarı'nı yıkmakla bir tutarak şöyle anlattı:

"Göreve başlamadan önce ona şunu söyledim: Eğer bu terörist rejimi çökertebilirseniz, bu Berlin Duvarı'nı yıkmak gibi bir şey olur."

 

YOĞUN LOBİ FAALİYETİNE DÖNÜŞTÜ

Politico'nun haberine göre; bu durum, aylarca süren ve Graham'ın deyimiyle "son birkaç haftada" bire bir yoğun lobi faaliyetine dönüşen bir görüşme sürecini başlattı. İkili, İran'ın füze ve nükleer programları, sivil ve askeri liderlerini ve diğer önemli hedefleri hedef alan geniş kapsamlı ABD-İsrail ortak operasyonu hakkında detaylı görüşmeler yaptı.

İç tartışmalara dair bilgi sahibi bir kişiden aktarılan bilgiye göre; İran'a saldırma fikrinin çok az destekçisi vardı. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee İran saldırısını sesli bir şekilde destekleyenlerden biriydi. Böylece Graham, saldırı fikrinin öncülerinden biri oldu.

 

MADURO'DAN SONRA TRUMP'IN SON ADIMI

Graham haftalarca çok sayıda kanala çıkarak planının propagandasını yaptı. Televizyonlarda alenen hem Trump'ı hem de Orta Doğu'daki müttefiklerini abartılı bir şekilde övdü; ABD'nin İran'da "ulus inşası yapmadığını" vurguladı.

Graham, Ocak ayında Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun başarılı bir şekilde yakalanmasının Trump'ı "son adımı atmaya hazır hale getirdiğini" söyledi. Graham, İran için "Buna inanmıyorum. Bence bir yolunu bulup farklı bir ülke olacaklar" dedi.

 

"TRUMP'I İKNA ETTİĞİNİZDE TAMAMEN İNANIYOR"

Graham, Trump için "Onu ikna etmek zor, ama ikna ettiğinizde tamamen inanıyor" dedi. Politico'nun değerlendirmesine göre; Trump daha önce bu fikre sıcak bakmazken bir anda bu ikili Orta Doğu savaşı üzerinde birlikte çalışmaya başladı.

Graham'ın, saldırı ile başlattığı süreci şöyle tamamlamak istediği aktarıldı: Senato'da iki partili bir koalisyon kurmak. Böylece İsrail-Arap ilişkilerinin Senato onaylı bir anlaşmayla tamamen normalleştirilmesi.

İran'dan Trump'a sitem: 'Yaptığımız jesti mahvetti'
İran'dan Trump'a sitem: 'Yaptığımız jesti mahvetti'

Dünya

İran'dan Trump'a sitem: 'Yaptığımız jesti mahvetti'

Trump’ın Gözü Yine Nükleer Tesislerde: Kirli Plan Deşifre Oldu!
Trump’ın Gözü Yine Nükleer Tesislerde: Kirli Plan Deşifre Oldu!

Gündem

Trump’ın Gözü Yine Nükleer Tesislerde: Kirli Plan Deşifre Oldu!

Nereden nereye! Trump, ABD'yi kuran dev Avrupa ülkesini tehdit etti!
Nereden nereye! Trump, ABD'yi kuran dev Avrupa ülkesini tehdit etti!

Avrupa

Nereden nereye! Trump, ABD'yi kuran dev Avrupa ülkesini tehdit etti!

İngiltere'den Trump'a diplomasi tokadı: Biz sosyal medyada şov yapmıyoruz
İngiltere'den Trump'a diplomasi tokadı: Biz sosyal medyada şov yapmıyoruz

Dünya

İngiltere'den Trump'a diplomasi tokadı: Biz sosyal medyada şov yapmıyoruz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

65

tabiikiboşunamı geldi alçak neocon siyonisti arap ülkelerini ziyarete irana karşı kışkırtmak müslümanları birbirine düşürüp savştırmak için alçakça

ccc

Saldırı neden yapıldı Trumpun homo olduğu ve Epistene görüntülerinde bunun yer aldığı diğer abd li eski başkanlarda dahil buna ...Ve çocuk tacizcisi olduğunun ortaya çıkmaması için siyonistler tarafından tehdit edilerek saldırı kararı ve ildi...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23