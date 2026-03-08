Savaşın mimarı golf sahasında ortaya çıktı! Trump’ı "İran’ı vuralım" diye ikna eden isim bakın kim çıktı

ABD, İsrail'le birlikte 28 Şubat Cumartesi günü İran'a saldırı başlattı. ABD basınında yer alan haberlere göre; Trump'ı saldırıya ikna eden kişi Cumhuriyetçi Senato üyesi Lindsey Graham.

2024 seçimlerinden sonra ikili bir golf sahasında bir araya geldi. Graham saldırı tavsiyelerini burada Trump'a aktardı. Graham, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Trump'ı uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmek için "bazı şeyleri havaya uçurmaya" zorladığını hatırlattı.

"EĞER REJİMİ ÇÖKERTEBİLİRSENİZ..."

"İran'ın İbrahim Anlaşmalarının genişlemesi ve Ortadoğu'daki istikrar için bir engel teşkil ettiğini çok erken bir aşamada düşünmeye başlamıştık" diyen Graham, İran rejimini çökertmeyi Berlin Duvarı'nı yıkmakla bir tutarak şöyle anlattı:

"Göreve başlamadan önce ona şunu söyledim: Eğer bu terörist rejimi çökertebilirseniz, bu Berlin Duvarı'nı yıkmak gibi bir şey olur."

YOĞUN LOBİ FAALİYETİNE DÖNÜŞTÜ

Politico'nun haberine göre; bu durum, aylarca süren ve Graham'ın deyimiyle "son birkaç haftada" bire bir yoğun lobi faaliyetine dönüşen bir görüşme sürecini başlattı. İkili, İran'ın füze ve nükleer programları, sivil ve askeri liderlerini ve diğer önemli hedefleri hedef alan geniş kapsamlı ABD-İsrail ortak operasyonu hakkında detaylı görüşmeler yaptı.

İç tartışmalara dair bilgi sahibi bir kişiden aktarılan bilgiye göre; İran'a saldırma fikrinin çok az destekçisi vardı. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee İran saldırısını sesli bir şekilde destekleyenlerden biriydi. Böylece Graham, saldırı fikrinin öncülerinden biri oldu.

MADURO'DAN SONRA TRUMP'IN SON ADIMI

Graham haftalarca çok sayıda kanala çıkarak planının propagandasını yaptı. Televizyonlarda alenen hem Trump'ı hem de Orta Doğu'daki müttefiklerini abartılı bir şekilde övdü; ABD'nin İran'da "ulus inşası yapmadığını" vurguladı.

Graham, Ocak ayında Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun başarılı bir şekilde yakalanmasının Trump'ı "son adımı atmaya hazır hale getirdiğini" söyledi. Graham, İran için "Buna inanmıyorum. Bence bir yolunu bulup farklı bir ülke olacaklar" dedi.

"TRUMP'I İKNA ETTİĞİNİZDE TAMAMEN İNANIYOR"

Graham, Trump için "Onu ikna etmek zor, ama ikna ettiğinizde tamamen inanıyor" dedi. Politico'nun değerlendirmesine göre; Trump daha önce bu fikre sıcak bakmazken bir anda bu ikili Orta Doğu savaşı üzerinde birlikte çalışmaya başladı.

Graham'ın, saldırı ile başlattığı süreci şöyle tamamlamak istediği aktarıldı: Senato'da iki partili bir koalisyon kurmak. Böylece İsrail-Arap ilişkilerinin Senato onaylı bir anlaşmayla tamamen normalleştirilmesi.