Bir ülke daha savaşa dahil oluyor! Uzmanlar bölgeye gönderiliyor

İran, ABD-İsrail savaşı şiddetlenerek devam ederken savaşa bir ülke daha dahil oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD askerlerine yardımcı olmak üzere İran saldırılarına karşı bölgeye dron uzmanları göndereceklerini açıkladı.

UKRAYNA, İRAN'A KARŞI SAVAŞA DAHİL OLDU

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran’ın Orta Doğu’da devam eden dron saldırılarına karşı ABD’ye yardım için bölgeye uzmanlar göndereceklerini açıkladı. Zelenskiy, "Orta Doğu'daki sivillere ve belirli ülkelerde görev yapan ABD askerlerine nasıl yardım edilebileceğine dair bazı mesajlar aldık.

'GEREKEN HER ŞEYİ SAĞLAYACAĞIZ'

Cevabımız şu oldu: Uzmanlar göndereceğiz ve onları korumak için gereken her şeyi sağlayacağız. Şu anda ayrıntılı konuşmak için henüz çok erken. Haftaya, uzmanlar sahaya indiğinde, durumu değerlendirecek ve yardım sağlayacaklar çünkü hemen yardım edebilecek kapasiteyle gidiyorlar. Biz de buna göre hareket edeceğiz" dedi.

Ukrayna'nın Rusya'nın 4 yılı geride bırakan savaşta topraklarına yönelik saldırılarda sık sık İran dronlarını kullanması nedeniyle söz konusu dronlara karşı büyük tecrübe edindiği biliniyor.