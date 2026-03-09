  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şok gelişmeyi duyurdular: Galatasaray maçı sonrası Serdal Adalı'dan bomba karar Ölüm saçan sarkıtlara operasyon! ‘Buz Timleri’ görev başında: Çatılardaki tehlikeyi onlar temizliyor Uzman açıkladı: Sinsi ilerliyor, kalıcı görme kaybına yol açabiliyor! Aman dikkat... Haydut ABD'yi deliye döndürecek gelişme: Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj geldi... Katar Başbakanı ihanete uğradıkları ülkeyi açıkladı: Ölümcül bir hata yaptılar Öyle bir hoca ortaya atıldı ki... Arda Güler dişini sıkmalı: Klopp yolda Komşuda Türkiye uyanıklığı! 'Bu parayı bizden alırsanız çökeriz' demişlerdi, Rusya'ya ödemeye başladılar Sürekli işçinin 8 yıllık 'çakılı kadro' çilesi bitti: AYM o yasağı tek kalemde sildi Kepekli ramazan pidesi nasıl yapılır? Kepekli ramazan pidesi kaç kalori olabilir sizce?!?
Kadın - Aile
12
Yeniakit Publisher
Uzman açıkladı: Sinsi ilerliyor, kalıcı görme kaybına yol açabiliyor! Aman dikkat...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uzman açıkladı: Sinsi ilerliyor, kalıcı görme kaybına yol açabiliyor! Aman dikkat...

Göz muayenesi kesinlikle ihmal edilmemeli öngörüsünü bize bu haber yaşatacak yine...

#1
Foto - Uzman açıkladı: Sinsi ilerliyor, kalıcı görme kaybına yol açabiliyor! Aman dikkat...

Halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokomun çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini belirten uzmanlar, düzenli göz muayenesinin erken teşhis için büyük önem taşıdığını vurguluyor.

#2
Foto - Uzman açıkladı: Sinsi ilerliyor, kalıcı görme kaybına yol açabiliyor! Aman dikkat...

Göz içerisindeki sıvı basıncının artması sonucu göz sinirinin zarar görebileceğini belirten Medicana Sivas Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ayşe Kaplan, "Glokom, göz içi sıvısının yeterli şekilde dışarı boşaltılamaması sonucu göz içi basıncının yükselmesiyle ortaya çıkar. Bu basınç artışı zamanla görmeyi sağlayan göz siniri hücrelerinde hasara neden olur. Tedavi edilmediğinde ise geri dönüşü olmayan görme kaybı gelişebilir. Glokom halk arasında göz tansiyonu olarak bilinir ve tespit edilen her 10 hastadan yaklaşık birinde körlüğe kadar ilerleyebilen ciddi sonuçlar doğurabilir" dedi.

#3
Foto - Uzman açıkladı: Sinsi ilerliyor, kalıcı görme kaybına yol açabiliyor! Aman dikkat...

Glokomun çoğu zaman sinsi şekilde ilerlediğine dikkat çeken Op. Dr. Ayşe Kaplan, "Glokom çoğu hastada belirgin bir şikâyete yol açmadan ilerler. Bazı hastalarda baş ağrısı, görme alanında daralma, göz çevresinde ağrı veya ışıkların etrafında renkli halkalar görme gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Ancak hastalığın büyük bölümünde kişiler görme kaybı oluşana kadar herhangi bir belirti fark etmeyebilir" dedi.

#4
Foto - Uzman açıkladı: Sinsi ilerliyor, kalıcı görme kaybına yol açabiliyor! Aman dikkat...

Op. Dr. Ayşe Kaplan, bazı kişilerin glokom açısından daha yüksek risk grubunda yer aldığını belirterek,"40 yaş üzerindeki bireyler, ailesinde glokom bulunan kişiler, diyabet hastaları, hipertansiyon veya hipotansiyonu olanlar, yüksek miyopisi bulunan kişiler, damar hastalığı olanlar, uzun süreli kortizon kullanan bireyler, glokom açısından daha dikkatli olmalı, özellikle aile öyküsü olan bireylerde hastalığın daha sık görüyoruz.

#5
Foto - Uzman açıkladı: Sinsi ilerliyor, kalıcı görme kaybına yol açabiliyor! Aman dikkat...

40 yaşına kadar üç yılda bir, 40 yaşından sonra ise iki yılda bir düzenli göz muayenesi yaptırılmasını öneriyoruz.

#6
Foto - Uzman açıkladı: Sinsi ilerliyor, kalıcı görme kaybına yol açabiliyor! Aman dikkat...

Genetik risk taşıyan, diyabet veya hipertansiyon gibi hastalıkları bulunan kişilerin ise yılda en az bir kez göz kontrolünden geçmeleri büyük önem taşıyor" dedi.

#7
Foto - Uzman açıkladı: Sinsi ilerliyor, kalıcı görme kaybına yol açabiliyor! Aman dikkat...

Bu kişiler daha fazla risk altında

#8
Foto - Uzman açıkladı: Sinsi ilerliyor, kalıcı görme kaybına yol açabiliyor! Aman dikkat...

Glokom tedavisinde farklı yöntemlerin uygulanabildiğini belirten Op. Dr. Ayşe Kaplan, tedavi seçenekleri hakkında,

#9
Foto - Uzman açıkladı: Sinsi ilerliyor, kalıcı görme kaybına yol açabiliyor! Aman dikkat...

"Glokom tedavisinde ilaç tedavisi, lazer uygulamaları ve cerrahi yöntemler kullanılabilmektedir.

#10
Foto - Uzman açıkladı: Sinsi ilerliyor, kalıcı görme kaybına yol açabiliyor! Aman dikkat...

Hastalığın evresine ve hastanın durumuna göre tedavi planı belirlenir.

#11
Foto - Uzman açıkladı: Sinsi ilerliyor, kalıcı görme kaybına yol açabiliyor! Aman dikkat...

İlaç tedavisinde düzenli kullanım tedavinin başarısı açısından son derece önemlidir. Gerekli durumlarda lazer veya cerrahi yöntemler de başarılı sonuçlar verebilmektedir. Özellikle geç tanı konulan veya ilaç kullanımının yeterli olmadığı durumlarda cerrahi yöntemlerin etkili bir seçenektir" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan hedef değişikliği: ABD sermayesi de hedef alınacak
Dünya

İran'dan hedef değişikliği: ABD sermayesi de hedef alınacak

ABD ve İsrail'in İran'daki petrol altyapısını hedef alan ağır saldırılarının ardından Tahran yönetimi strateji değişikliğine gitti. İranlı b..
İstanbul'daki inşaat devi resmen iflas etti! Binlerce konut mağduru ortada kaldı
Konut Projeleri

İstanbul'daki inşaat devi resmen iflas etti! Binlerce konut mağduru ortada kaldı

İstanbul Esenyurt’un en büyük projelerinden biri olan Innovia’nın imzacısı Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (GYO) için mahkemeden kötü..
İmamoğlu ve yaverleri hesap veriyor! Mahkeme başkanı şovmen Ekrem'e haddini bildirdi
Gündem

İmamoğlu ve yaverleri hesap veriyor! Mahkeme başkanı şovmen Ekrem'e haddini bildirdi

Yolsuzluktan ve casusluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun davası başladı. Duruşma başlangıcında İmamoğlu'nun yerinden kalkarak kürsüye yürüd..
Mamdani'ye bombalı saldırıda şok detay: Bombacı Türk çıktı
Gündem

Mamdani'ye bombalı saldırıda şok detay: Bombacı Türk çıktı

New York’un ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani'ye bombalı saldırımı girişiminde ortaya çıkan yeni bilgiler Türkiye’yi de olaya dahil etti..
İsrail tutuştu! Gerçekler ortaya çıkmasın diye yahudileri gözaltına aldılar
Gündem

İsrail tutuştu! Gerçekler ortaya çıkmasın diye yahudileri gözaltına aldılar

İran'ın misilleme saldırılarında gerçek bilançoyu gizleyen İsrail, füzeleri görüntüleyen vatandaşlarını gözaltına almaya başladı...
725 bin lira trafik cezası yedi, Türkiye tarihine geçti!
Gündem

725 bin lira trafik cezası yedi, Türkiye tarihine geçti!

Türkiye tarihinin en yüksek trafik cezası Manisa’nın Salihli ilçesinde kesildi. 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan ve polis ekip aracına çarpan ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23