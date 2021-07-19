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Gündem 'Ali Babacan'a belirttim, ama bir şey değişmedi' dedi! DEVA Partisi'nde istifa
Gündem

'Ali Babacan'a belirttim, ama bir şey değişmedi' dedi! DEVA Partisi'nde istifa

DEVA Partisi kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan, Ali Babacan tarafından 12 Nisan'da kabul edilmeyen istifa mektubunda belirttiği hususlarda değişiklik olmadığını belirterek istifa etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 15:21:00 - 2021-07-19 15:34:18
'Ali Babacan'a belirttim, ama bir şey değişmedi' dedi! DEVA Partisi'nde istifa

DEVA Partisi kurucu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan, istifa ettiğini duyurdu.

Babaoğlan, yaptığı yazılı açıklamada, "12 Nisan 2021 tarihinde DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'a sunmuş olduğum ve kabul edilmeyen istifa mektubumda belirttiğim hususların hala devam ettiğini gözlemlediğim için 19 Temmuz 2021 tarihi itibariyle DEVA Partisi'nde aktif olarak devam eden Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Kurucu Üyelik görevlerimden istifa ettiğimi tüm kamuoyu ile paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.

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