Algı operasyonunda Aylan bebeği kullanan Canan Kaftancıoğlu'ndan yeni açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından çok çirkin bir paylaşıma imza atap büyük tepki çekti. ​Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından, '#128MilyarDolarNerede' etiketiyle yaptığı paylaşımında Aylan bebeğin cansız bedeninin fotoğrafının üzerinde "128 milyar dolar nerede" yazısı yer almıştı.

Canan Kaftancıoğlu, Aylan bebeğin fotoğrafını kaldırırken şu paylaşımı yaptı:

"128 Milyar Doların doğru kullanılması halinde bu ve benzeri manzaraların oluşmayacağına dikkat çekmeyi amaçlarken Aylan bebeğin hala vicdanlarımıza ağır gelen, unutamadığımız görüntüsünü paylaştığım için vatandaşlarımızdan özür dilerim"