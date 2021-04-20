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Gündem Algı operasyonunda Aylan bebeği kullanan Canan Kaftancıoğlu'ndan yeni açıklama
Gündem

Algı operasyonunda Aylan bebeği kullanan Canan Kaftancıoğlu'ndan yeni açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, algı operasyonu yaparak '128 milyar dolar' paylaşımında, cansız bedeni sahile vuran Aylan bebek (Alan Kurdi) bebeğin fotosunu kullanarak büyük bir skandala imza attı. Tepkiler sonrası Kaftancıoğlu özür diledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 23:18:00 -
Algı operasyonunda Aylan bebeği kullanan Canan Kaftancıoğlu'ndan yeni açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından çok çirkin bir paylaşıma imza atap büyük tepki çekti. ​Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabından, '#128MilyarDolarNerede' etiketiyle yaptığı paylaşımında Aylan bebeğin cansız bedeninin fotoğrafının üzerinde "128 milyar dolar nerede" yazısı yer almıştı.

Canan Kaftancıoğlu, Aylan bebeğin fotoğrafını kaldırırken şu paylaşımı yaptı:

"128 Milyar Doların doğru kullanılması halinde bu ve benzeri manzaraların oluşmayacağına dikkat çekmeyi amaçlarken Aylan bebeğin hala vicdanlarımıza ağır gelen, unutamadığımız görüntüsünü paylaştığım için vatandaşlarımızdan özür dilerim"

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Yorumlar

k.c

vatan ....
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567

geçti iş işten önce düşünecek akıl edecektin
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