Alexander Sörloth'un fiyatı belli oldu!

Alexander Sörloth'un menajeri Wivestad, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Oyuncu cephesi iki takımdan da 2.5 milyon euro yıllık maaş talebinde bulundu.

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa ulaşmak için golcü sorununu çözmek isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe, Alexander Sörloth için kıyasıya bir yarışa girdi.

Futbolunun menajerliğini üstlenen Morten Wivestad geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirmişti.

Vole'de yer alan habere göre; oyuncusu için 2.5 milyon euro yıllık maaş beklentisi olan Wivestad'ın olumlu düşüncelerle şehirden ayrıldığı öğrenildi.

Leipzig'in de deneyimli golcü için 8 milyon euro talep edeceği belirtildi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Alman kulübüyle temasa geçerek pazarlık etmesi beklenirken, Sörloth'un kafasındaki soru işarelerinin kalktığı iki ezeli rakipten herhangi birisine gelebileceği kaydedildi.

41 maçta 7 gol attı

Real Sociedad formasını bu sezon 41 kez giyen Alexander Sörloth, burada da istenen düzeyde performans sergileyemedi.

Norveçli oyuncu, rakip fileleri 7 kez havalandırma başarısı gösterdi. Alexander Sörloth takım arkadaşlarına da 1 gol pası verdi.

Bilindiği üzere Kuzey'in Kralı, Trabzonspor formasıyla attığı 33 gol ve 11 asistle büyük beğeni toplamış ardından da Leipzig'e 20 milyon euroya satılmıştı. (Paranın bir kısmını Trabzonspor alırken bonservisi Crystal Palace'ta bulunuyordu.