Alex Kral için Fenerbahçe cevabı!
Spartak Moskova, Alex Kral'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik iddialara cevap verdi.
Spartak Moskova, Alex Kral'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağına yönelik iddialara cevap verdi.
Jorge Jesus yönetiminde önümüzdeki sezon sekiz yıllık şampiyonluk ve kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonu West Ham United'da kiralık olarak geçiren Alex Kral'ı transfer edeceği öne sürülmüştü. Çek futbolcu hakkındaki bu iddiaya bonservisini elinde bulunduran Spartak Moskova'dan yanıt geldi.
Rus kulübünün sportif direktörlüğünü yürüten Luca Cattani, Metarantings adlı internet sitesine verdiği demeçte 24 yaşındaki defansif orta saha oyuncusunun Sarı Lacivertliler'e gideceğine yönelik dedikoduları net bir dille yalanlarken "Hayır, bu doğru değil." ifadelerini kullandı.