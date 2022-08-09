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Eğitim ALES/3 başvuruları ne zaman? ALES 3 başvuru ücreti
Eğitim

ALES/3 başvuruları ne zaman? ALES 3 başvuru ücreti

ALES 3 sınavına girmek isteyenler sınavın ne zaman yapılacağını, başvurularının ne zaman alınacağını merak ediyor. Peki, ALES 3 ne zaman yapılacak? ALES 3 başvuru ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-08-09 22:30:00 -
ALES/3 başvuruları ne zaman? ALES 3 başvuru ücreti

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı her yıl ÖSYM tarafından üç kez gerçekleştiriliyor. ALES/1 17 Nisan 2022'de gerçekleştirildi. ALES/2 ise 21 Ağustos Pazar günü yapılacak. Peki, ALES 3 başvuruları ne zaman?

ALES/3 başvuruları ne zaman? ALES 3 başvuru ücreti

ALES/3 başvuruları 30 Eylül-10 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 20 Kasım 2022'de gerçekleştirilecek. ALES 3 sonuçları ise 9 Aralık 2022'de ilan edilecek.  ALES 3 başvuru ücreti 185 lira olarak açıklandı. ALES/3 geç başvuruları ise 11 Ekim 2022'de yapılacak. Geç başvurularda ücret yüzde 50 artırımlı olarak alınıyor.

Ales nedir?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır.

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