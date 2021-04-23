ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavının başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM’nin yayınladığı sınav takviminden sonra ALES sınavına girecek olan adaylar, tarafından merak konusu olan sınav başvuru tarihleri internette araştırılıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

ALES/1 2021 sınav giriş belgesi nereden alınır?

ALES/1 sınavına girecek adayların, sınav tarihini, zamanını ve yerini gösteren belge olan sınav giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FALES%2F2021%2F1%2FGirisBelgesi sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve E-devlet şifresiyle birlikte alabilirler.