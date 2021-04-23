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Eğitim ALES/1 2021 sınav giriş belgesi nereden alınır?
Eğitim

ALES/1 2021 sınav giriş belgesi nereden alınır?

Ülkemizde yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınava ALES adı verilir. Peki, ALES/1 2021 sınav giriş belgesi nereden alınır?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 11:54:00 -
ALES/1 2021 sınav giriş belgesi nereden alınır?

ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavının başvuru tarihleri belli oldu. ÖSYM’nin yayınladığı sınav takviminden sonra ALES sınavına girecek olan adaylar, tarafından merak konusu olan sınav başvuru tarihleri internette araştırılıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

ALES/1 2021 sınav giriş belgesi nereden alınır?

ALES/1 sınavına girecek adayların, sınav tarihini, zamanını ve yerini gösteren belge olan sınav giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr/Yetki/Giris?ReturnUrl=%2FALES%2F2021%2F1%2FGirisBelgesi sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve E-devlet şifresiyle birlikte alabilirler.

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