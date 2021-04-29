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Eğitim ALES sınavı ertelendi mi? ÖSYM 2021 ALES/1 ne zaman yapılacak?
Eğitim

ALES sınavı ertelendi mi? ÖSYM 2021 ALES/1 ne zaman yapılacak?

2021-ALES/1 sınavında değişiklik oldu mu? Başvuruları 12-22 Mart 2021 tarihlerinde yapılan 2021-ALES/1 sınav tarihi tam kapanma nedeniyle adaylar tarafından sorgulanıyor. ÖSYM ALES sınav takvimine göre, 2 Mayıs 2021 Pazar günü yapılacağı açıklanan 2021-ALES/1 ertelenip ertelenmediği merak ediliyordu. ALES 2021 - 1 sınavına girecek adayların merakı ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile giderildi. Peki ALES sınavı ertelendi mi? 2021-ALES/1 ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-29 17:06:00 - 2021-04-29 17:07:27
ALES sınavı ertelendi mi? ÖSYM 2021 ALES/1 ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2 Mayıs'ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'yla (ALES) ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı: "Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1), 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir.

ALES sınavında refakatçi olur mu? 

İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında; 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek 2021-ALES/1’e katılacak adaylar (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) Sınava Giriş Belgelerini, sınav görevlileri ise sınava ait Görevlendirme Belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.

ALES sınavında refakatçi tam kapanmadan muaf mı?

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde ÖSYM'nın yapacağı sınavları ilgilendiren bölüm şöyle:"ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri kısıtlamadan muaf tutulacak."

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