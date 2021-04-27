ALES sınavı ertelendi mi? 2021-ALES/1 ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası bayram sonrasına kadar sürece tam kapanma kararlarını açıkladı. Başkan Erdoğan, yüz yüze sınavlarının ertelendiğini açıkladı. ÖSYM ALES/1 sınavına katılacaklar, Erdoğan’nın tam kapanma kararını duyurmasıdan sonra ALESS sınavının iptale dilip edilmeyeceğini, 2021 ALES/1 sınavı iptal edilmişse yeni sınav tarihinin ne zaman olacağı sorgulanıyordu.

2021 ALES 1 sınavı ertelendi mi?

2021-ALES/1 ne zaman yapılacak? ÖSYM'ye bağlı sınavlarla ilgili kafa karışıklığına ÖSYM yaptığı yazılı açıklama ilse son verdi ve 2 Mayıs'taki ALES sınavının yapılacağını ve sınava katılacakların kısıtlamalardan muaf tutulacağını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden, 2021-ALES/1'e katılacak adaylar ve sınav görevlilerine ilişkin açıklama yapıldı. "2021-ALES/1, 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir." ifadesine yer verilen duyuruda, İçişleri Bakanlığının yayımladığı Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında, ALES/1'e katılacak adayların ve bu kişilerin yanlarında bulunan bir refakatçinin sınava giriş belgelerini; sınav görevlilerinin ise görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacakları hatırlatıldı.