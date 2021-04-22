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Eğitim ALES sınav yerleri açıklandı mı?
Eğitim

ALES sınav yerleri açıklandı mı?

ALES giriş belgesi, ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. 2021 ALES/1 oturumu mayıs ayında yapılacak. Peki, ALES sınav yerleri açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 19:47:00 -
ALES sınav yerleri açıklandı mı?

2021 yılında ÖSYM tarafından düzenlenecek ALES sınavına kısa bir süre kala adaylar sınav giriş belgelerini sorguluyor. 2 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenecek olan ALES sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı?

ALES sınav yerleri açıklandı mı?

ALES sınav yerleri açıklandı. ALES giriş belgesi, ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. 2021 ALES/1 oturumu mayıs ayında yapılacak. Yayımlanan giriş belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı yer alıyor. Sınav giriş belgesini (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacak.

ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?

02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Nisan 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

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