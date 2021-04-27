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Eğitim ALES ertelenecek mi? ALES/1 ne zaman son dakika
Eğitim

ALES ertelenecek mi? ALES/1 ne zaman son dakika

ALES ertelendi mi? 2021 ALES/1 sınav, ÖSYM takvimine göre 2 Mayıs'ta gerçekleşecek. Tam kapanma sebebiyle ALES'in ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Peki, Ales ertelenir mi? ALES ne zaman? ÖSYM ALES açıklaması

Yeniakit Publisher
2021-04-27 15:58:00 -
ALES ertelenecek mi? ALES/1 ne zaman son dakika

ALES ertelendi mi? Tam kapanma sebebiyle ALES’e girecek adaylar sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini araştırmaya başladı. Konu hakkında ise ÖSYM’den açıklama geldi. Peki, ALES/1 ertelendi mi?

ALES ertelenecek mi? ALES/1 ne zaman son dakika

ÖSYM, ALES/1 hakkında açıklama yaptı. ÖSYM’den yapılan açıklamada, “Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1), 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir. İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında; 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek 2021-ALES/1’e katılacak adaylar (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) Sınava Giriş Belgelerini, sınav görevlileri ise sınava ait Görevlendirme Belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır” denildi.

 

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