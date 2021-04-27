  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim ALES ertelendi mi? ALES ne zaman yapılacak?
Eğitim

ALES ertelendi mi? ALES ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısından tam kapanma kararı çıkmasının ardından sınavların iptal edilip edilmeyeceği merak kazandı. ALES sınavına girecek adaylar ise ALES ertelendi mi, ALES iptal mi? gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, ALES ne zaman yapılacak? Son durum ne? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-04-27 18:48:00 -
ALES ertelendi mi? ALES ne zaman yapılacak?

26 Nisan’da toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından alınana tam kapanma kararları doğrultusunda anaokulu, 8 ve 12’nci sınıflar dahil tüm kademelerde uzaktan eğitime geçildi. Tam kapanma 3 Mayıs’tan itibaren yapılması planlanan yüz yüze sınavların da 17 Mayıs sonrasına ertelenmesine neden oldu.

ALES ne zaman yapılacak?

2 Mayıs’ta yapılacak olan planlan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’na (ALES) girecek olan adayların sosyal medyada #ösym etiketiyle paylaşımlar yaparak sınav tarihine ilişkin soru işaretlerini gündeme getirmesiyle gözler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) çevrildi. ÖSYM yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle:

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES-1) 2021 yılı ÖSYM sınav takviminde ilan edilen 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi Kapsamında; 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek 2021-ALES/1’e katılacak adaylar (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) Sınava Giriş Belgelerini, sınav görevlileri ise sınava ait Görevlendirme Belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bozuk saat doğruyu gösterdi!' Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a teşekkür etti
Gündem

'Bozuk saat doğruyu gösterdi!' Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a teşekkür etti

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Kılıçdaroğlu'nun bu..
Boris Johnson'un Kovid-19 sözleri dünyayı ayağa kaldırdı
Dünya

Boris Johnson'un Kovid-19 sözleri dünyayı ayağa kaldırdı

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un tam kapanma sözleri dünyadan tepki gördü. Johnson'..
Bloomberg Başkan Erdoğan'ın misilleme hamlesini duyurdu
Gündem

Bloomberg Başkan Erdoğan'ın misilleme hamlesini duyurdu

Bloomberg, Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine cevap olarak 1980 yılında ABD ile imzal..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay