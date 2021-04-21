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Eğitim ALES 2021 başvuruları ne zaman başlayacak?
Eğitim

ALES 2021 başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖSYM sınav takvimi 2021 sınava girecek adayların gündeminde. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan ALES sınavının yapılacağı tarih merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 19:15:00 -
ALES 2021 başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖSYM sınavları başvuru tarihleri ve sınav tarihleri, sınavlara katılmak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. 2021 yılında ÖSYM tarafından düzenlenecek ALES sınavının başvuru tarihleri merak konusu oldu.

ALES 2021 başvuruları ne zaman başlayacak?

2021-ALES/1

SINAV: 02.05.2021

BAŞVURU: 12.03.2021-22.03.2021

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/2

SINAV: 19.09.2021

BAŞVURU: 03.08.2021-11.08.2021

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2021-ALES/3

SINAV: 21.11.2021

BAŞVURU: 06.10.2021-14.10.2021

 

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