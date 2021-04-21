ALES 2021 başvuruları ne zaman başlayacak?
ÖSYM sınav takvimi 2021 sınava girecek adayların gündeminde. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan ALES sınavının yapılacağı tarih merak ediliyor.
ÖSYM sınavları başvuru tarihleri ve sınav tarihleri, sınavlara katılmak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. 2021 yılında ÖSYM tarafından düzenlenecek ALES sınavının başvuru tarihleri merak konusu oldu.
ALES 2021 başvuruları ne zaman başlayacak?
2021-ALES/1
SINAV: 02.05.2021
BAŞVURU: 12.03.2021-22.03.2021
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/2
SINAV: 19.09.2021
BAŞVURU: 03.08.2021-11.08.2021
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2021-ALES/3
SINAV: 21.11.2021
BAŞVURU: 06.10.2021-14.10.2021