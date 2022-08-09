31 Temmuz’da gerçekleşen KPSS bilindiği gibi ertelendi. Bu sebeple bazı sınavların tarihi değişti. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na hazırlananlar sınavın ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. Peki, ALES 2 başvuruları bitti mi?

ALES 2 ertelendi mi? ALES 2 ne zaman?

ALES 2 başvuruları 24 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında alındı. Geç başvuru işlemi ise 19 Temmuz'da tamamlandı. Adaylar başvuru ücreti olarak 185 TL ödedi. Geç başvuruda ise ücret yüzde 50 artırımlı olarak alındı. ALES 2, 21 Ağustos Pazar günü yapılacak. ALES/2 sonuçları ise 9 Eylül 2022'de açıklanacak.