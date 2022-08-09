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Eğitim ALES 2 ertelendi mi? ALES 2 ne zaman?
Eğitim

ALES 2 ertelendi mi? ALES 2 ne zaman?

ALES 2 geç başvuru ücreti ne kadar 2022 |Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na hazırlananlar sınav tarihinin ertelenip ertelenmediğini araştırıyor. Peki, ALES 2 geç başvuru ücreti ne kadar? ALES 2 ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-08-09 22:19:00 -
ALES 2 ertelendi mi? ALES 2 ne zaman?

31 Temmuz’da gerçekleşen KPSS bilindiği gibi ertelendi. Bu sebeple bazı sınavların tarihi değişti. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na hazırlananlar sınavın ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. Peki, ALES 2 başvuruları bitti mi?

ALES 2 ertelendi mi? ALES 2 ne zaman?

ALES 2 başvuruları 24 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında alındı. Geç başvuru işlemi ise 19 Temmuz'da tamamlandı. Adaylar başvuru ücreti olarak 185 TL ödedi. Geç başvuruda ise ücret yüzde 50 artırımlı olarak alındı. ALES 2, 21 Ağustos Pazar günü yapılacak. ALES/2 sonuçları ise 9 Eylül 2022'de açıklanacak.

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