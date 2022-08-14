Alanyaspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 2.haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Peki, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Alanyaspor-Beşiktaş maç sonucu:
Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Futbolseverler Alanyaspor ile Beşiktaş’ın karşı karşıya geldiği maçın sonucunu araştırıyor.
Alanyaspor-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?
Alanyaspor-Beşiktaş 3-3'lük eşitlikle sona erdi.
3. dakikada sağ taraftan Ghezzal'ın kullandığı kornerde arka direkte Weghorst topu içeriye çıkardı. N'Koudou'nun gelişine vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
21. dakikada sağ kanattan Ghezzal'ın çıkardığı pasla ceza sahasına giren Salih Uçan'ın sağ çaprazdan çektiği şut kalecinin sağından ağlarla buluştu. 0-2
30. dakikada N'Koudou soldan ceza sahasına girerek yerden pasını çıkardı. Ghezzal, Alanyasporlu futbolcu Targhalline'nın müdehalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.
31. dakikada beyaz noktanın başına gelen Ghezzal fileleri havalandırarak farkı 3'e çıkardı. 0-3
37. dakikada Emrecan Uzunhan'ın Zinedine Ferhat'a yaptığı mücadeleyi hakem Yasin Kol sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Emrecan Uzunhan, gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.
45+3. dakikada Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Alanyaspor'dan Targhalline'ye ceza sahası önünde faul yaptı. Alanyaspor'un kazandığı ceza sahası önündeki serbest vuruş için topun başına Efkan Bekiroğlu geçti. Direkt kaleyi düşünen Efkan'ın şutu fileleri havalandırdı. 1-3
81'de Alanyaspor farkı 1'e indiren golü buluyor.Gol (KK) - Romain Saïss
90+2'de Alanyasporlu Candeias, penaltı vuruşunda hata yapmadı ve takımı adına beraberliği getiren golü kaydetti.Gol - Daniel Candeias