Alanya'da unutulmaz gece! 3-0'dan 3-3'e
Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Alanyaspor ile 3-3'lük skorla berabere kalarak 3 puanı paylaştı.
Alanyaspor ile Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 3-3 sona erdi.
Beşiktaş, 3. dakikada N'Koudou, 20. dakikada Salih Uçan ve 31. dakikada penaltıdan Ghezal ile 3-0 öne geçti. Beşiktaş'ta 37. dakikada Emrecan Uzunhan 2. sarıdan kırmızı kart gördü.
Kırmızı kartın ardından oyun üstünlüğünü ele alan Alanyaspor, 45. dakikada Efkan Bekiroglu, 81. dakikada Saiss'ın kendi kalesine ve 90+2. dakikada Candeias'ın penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı: 3-3. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 3-3 tamamlandı.
Bu sonuçla 2 takım da puanını 4'e çıkardı.
Beşiktaş gelecek hafta Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Alanyaspor ise deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak.