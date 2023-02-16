  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Selçuklu ve Osmanlı yapılarında kullanılan planı Japonlar yıllar önce gördü, bildi! Felaket depremi, zemin sıvılaşmasını önlüyor

Volkan Demirel'in formasına dev rakam! Alan isim şaşırttı...

''50 milyar bağışı'' gündem oldu

İşte iddianamede ettiği hakaretler! ‘Vur Al Savaş’tan Refah ve Fazilet’e öyle HADEP’e böyle

Gamze Özçelik ve ekibinden alkışlanacak hareket! O ile konteyner kent kuruyor

Irkçı boş adamlar ortalık malı oldular... Özdağ'ın gazladığı 16 Çarşı holiganı adliyeye sevk edildi

Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesini gördü! Depremi bildi... Caner Toygar'dan şok iddia: Yeni felaket bu olacak

Binam depreme dayanıklı mı? İşte ilk bakmanız gereken yerler... Uzmanı açıkladı

Böyle ikiyüzlülük olmaz! Ne gülüyorsunuz diyen solcu gördünüz mü?

Böyle bir zamanda böyle bir yazı yazacak kadar cahil olur mu insan? Yıkılmayan binalar Altaylı'yı çok üzmüş
Yerel Alanya'da kar ve heyelan
Yerel

Alanya'da kar ve heyelan

Ekipler, Alanya’nın yüksek kesimlerinde kar ve heyelanla mücadele ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-16 16:03:00 - 2023-02-16 16:04:58
Alanya'da kar ve heyelan

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya’nın yüksek kesimlerindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Taşatan, İmamlı ve Akçatı mahallelerinde heyelan nedeniyle kapanan yollar iş makineleriyle yapılan yoğun çalışma sonucu trafiğe açıldı.

Karapınar, İmamlı, Özvadi ve Uğrak yaylaları ile Alanya’yı Karaman’a bağlayan Dikenli yolunda karla mücadele çalışması sonucu yollar tekrar ulaşıma açıldı. Öte yandan Taşatan, Gedevet, Bademağacı ve Hacıbeleni bölgesi ile Gündoğmuş’a bağlı Yeniköy ve Çamlıalan Mahalleleri’nde buzlanma olan yollarda tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi. Araçlarıyla yolda kalan vatandaşlara ise yardım edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kaş’ın Çataloluk Mahallesi Akörü Mahallesi Sinneli Mahallesi ve Gürsu Mahallerinde karla mücadele çalışması yapıldı.

Meteoroloji duyurdu: Fırtına, kar yağışı İstanbul'a kuvvetli geliyor dikkat! Yeni hava durumu raporu ve uyarılar
Meteoroloji duyurdu: Fırtına, kar yağışı İstanbul'a kuvvetli geliyor dikkat! Yeni hava durumu raporu ve uyarılar

Yaşam

Meteoroloji duyurdu: Fırtına, kar yağışı İstanbul'a kuvvetli geliyor dikkat! Yeni hava durumu raporu ve uyarılar

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı: Dışarı çıkmadan önce fırtına, kar yağışına dikkat! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı: Dışarı çıkmadan önce fırtına, kar yağışına dikkat! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

Yaşam

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı: Dışarı çıkmadan önce fırtına, kar yağışına dikkat! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl?

Meteoroloji duyurdu! Yoğun kar yağışı, fırtına uyarısı: Yeniden geliyor! Depremden etkilenen 10 ilde yeni hava durumu
Meteoroloji duyurdu! Yoğun kar yağışı, fırtına uyarısı: Yeniden geliyor! Depremden etkilenen 10 ilde yeni hava durumu

Yaşam

Meteoroloji duyurdu! Yoğun kar yağışı, fırtına uyarısı: Yeniden geliyor! Depremden etkilenen 10 ilde yeni hava durumu

Meteoroloji duyurdu! Yoğun kar yağışı, fırtına uyarısı: Yeniden geliyor! Depremden etkilenen 10 ilde yeni hava durumu
Meteoroloji duyurdu! Yoğun kar yağışı, fırtına uyarısı: Yeniden geliyor! Depremden etkilenen 10 ilde yeni hava durumu

Yaşam

Meteoroloji duyurdu! Yoğun kar yağışı, fırtına uyarısı: Yeniden geliyor! Depremden etkilenen 10 ilde yeni hava durumu

Meteoroloji uyardı! Son dakika tahminini kar yağışı ve yağmur tekrar başlıyor mesajı ile paylaşıldı! O iller açıklaması
Meteoroloji uyardı! Son dakika tahminini kar yağışı ve yağmur tekrar başlıyor mesajı ile paylaşıldı! O iller açıklaması

Yaşam

Meteoroloji uyardı! Son dakika tahminini kar yağışı ve yağmur tekrar başlıyor mesajı ile paylaşıldı! O iller açıklaması

Meteoroloji uyardı! Son dakika tahminini kar yağışı ve yağmur tekrar başlıyor mesajı ile paylaşıldı! O iller açıklaması
Meteoroloji uyardı! Son dakika tahminini kar yağışı ve yağmur tekrar başlıyor mesajı ile paylaşıldı! O iller açıklaması

Yaşam

Meteoroloji uyardı! Son dakika tahminini kar yağışı ve yağmur tekrar başlıyor mesajı ile paylaşıldı! O iller açıklaması

{relation id:1731844 slug:'meteoroloji-duyurdu-firtina-kar-yagisi-istanbula-kuvvetli-geliyor-dikkat-yeni-hava-durumu-raporu-ve-uyarilar'}

{relation id:1731844 slug:'meteoroloji-duyurdu-firtina-kar-yagisi-istanbula-kuvvetli-geliyor-dikkat-yeni-hava-durumu-raporu-ve-uyarilar'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23