Alanya'da kar ve heyelan
Ekipler, Alanya’nın yüksek kesimlerinde kar ve heyelanla mücadele ediyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya’nın yüksek kesimlerindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Taşatan, İmamlı ve Akçatı mahallelerinde heyelan nedeniyle kapanan yollar iş makineleriyle yapılan yoğun çalışma sonucu trafiğe açıldı.
Karapınar, İmamlı, Özvadi ve Uğrak yaylaları ile Alanya’yı Karaman’a bağlayan Dikenli yolunda karla mücadele çalışması sonucu yollar tekrar ulaşıma açıldı. Öte yandan Taşatan, Gedevet, Bademağacı ve Hacıbeleni bölgesi ile Gündoğmuş’a bağlı Yeniköy ve Çamlıalan Mahalleleri’nde buzlanma olan yollarda tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi. Araçlarıyla yolda kalan vatandaşlara ise yardım edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kaş’ın Çataloluk Mahallesi Akörü Mahallesi Sinneli Mahallesi ve Gürsu Mahallerinde karla mücadele çalışması yapıldı.
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