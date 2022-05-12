Alanya'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir tırda 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Sugözü Mahallesi'nde durdurulan tırda kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edildi.
Tırda bulunan 8 bin 200 litre kaçak akaryakıta el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheli C.A. savcılıkça, A.B. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.