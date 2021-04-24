Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları
Lise son sınıfı bitiren her öğrenci YKS sınavına girerek lise üniversiteye geçmektedir. Öğrencilerin başarı durumuna göre çeşitli üniversiteler bulunmaktadır. Bu üniversitelere girmek için YKS sınavına girmek gerekir. YKS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri üniversitelerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını merak ediyor. Peki, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 2021 ve kontenjanları nelerdir?
ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı 26 Haziran’da yapılacak. Antalya ilinde oturup 2021 YKS sınavına girecek olan adaylar, üniversite taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…
YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?
TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.
AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.
YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.