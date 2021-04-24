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Eğitim Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları
Eğitim

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları

Sınav ve yeni okul heyecanını taşıyan öğrenciler bulundukları ildeki, üniversitelerin taban puan, yüzdelik ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Yeni dönemde üniversiteye geçecek lise son sınıf öğrencileri sınav başvuru tarihi ve sınav tarihlerinin de açıklanmasıyla hedefledikleri üniversitelerin puan ve kontenjan durumunu sorgulamakta. Peki, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri ve kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-24 19:51:00 -
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları

ÖSYM Başkanlığının düzenleyeceği, 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Alanya Alaaddin Keykubat  Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Alanya Alaaddin Keykubat  Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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