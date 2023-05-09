Akşener ağzındaki baklayı çıkardı, provokasyona bel bağladı! 'Erzurum'dan sonra...'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Habertürk'te katıldığı bir programda konuşan Akşener, "Ben birinci turda kazanacağımıza inanıyorum. Bakın tekrar söylüyorum, Erzurum'dan sonra bu böyle olacak" ifadelerini kullandı.

Taşlı saldırıya uğrayan ve güvenlik tedbirleri alınmadığını iddia eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum programının miting değil, esnaf ziyareti olarak planlandığı belgeleriyle ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olaylara ilişkin yaptığı açıklamada ''Ekrem İmamoğlu'nun kendisi provokatördür'' ifadelerini kullanmıştı.